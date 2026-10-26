Bóng đá trong nước

HLV Polking và mục tiêu cùng CAHN có điểm đầu tiên tại giải châu Á

SGGPO

Lượt trận thứ 3 của đấu trường AFC Champions League Elite 2026-2027 sẽ diễn ra trong hai ngày 27 và 28-10. Vòng này, CLB Công an Hà Nội (CAHN) sẽ có chuyến làm khách tại Thượng Hải, gặp Shanghai Port FC (Trung Quốc) vào tối 27-10.

HLV Polking và tiền vệ Damia Sabater Tous tại buổi họp báo sáng 26-10. Ảnh: CAHN FC
HLV Polking và tiền vệ Damia Sabater Tous tại buổi họp báo sáng 26-10. Ảnh: CAHN FC

Các nhà đương kim vô địch V-League đang có phong độ không tốt trong thời gian qua. Ngoài việc chỉ có 1 điểm trong hai trận gần đây trên sân nhà tại V-League, CAHN cũng chưa có điểm nào ở AFC Champions League Elite khi để thua Gamba Osaka và Kashima Anthers đều từ Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi họp báo trước trận đấu vào trưa 26-10, HLV Polking cho biết: “Chúng tôi có mặt tại đây từ 2 ngày trước để chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ. Toàn đội có buổi tập rất chất lượng vào ngày hôm qua và cảm thấy hoàn toàn sẵn sàng.

AFC Champions League Elite là đấu trường hoàn toàn mới mẻ, nhưng chúng tôi thực sự tận hưởng hành trình này. CLB CAHN đến đây với một mục tiêu rất rõ ràng: thi đấu thật tốt, đại diện cho bóng đá Việt Nam một cách xứng đáng nhất và nỗ lực giành những điểm số đầu tiên tại giải đấu”.

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CAHN vắng Đình Bắc ở chuyến sang Thượng Hải nhằm phục hồi chấn thương. Ảnh: CAHN FC

So với các đối thủ đến từ Nhật Bản ở bảng đấu này thì Shanghai Port FC không được đánh giá cao nên dù đá sân khách nhưng CAHN hướng mục tiêu giành điểm đầu tiên tại giải đấu này.

Cùng tham dự buổi họp báo với HLV Polking, tiền vệ Damia Sabater Tous cho biết: “Như HLV Polking nói, chúng tôi rất tự hào khi được đại diện cho Việt Nam tại giải đấu này. Dù biết đây là trận đấu vô cùng khó khăn, nhưng CAHN làm rất tốt ở hai trận vừa qua. Giờ là lúc toàn đội sẵn sàng bước vào sân để nỗ lực giành kết quả tốt nhất trước Shanghai Port FC".

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Đồ họa: CAHN FC
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