Bóng đá trong nước

Tổ trọng tài người Hàn Quốc điều khiển trận Shanghai Port – CLB Công an Hà Nội

SGGPO

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố danh sách các tổ trọng tài điều khiển loạt trận đấu của AFC Champions League Elite và AFC Champions League Two vào các ngày 27 và 28-10.

Trọng tài Choi Hyun-jai. Ảnh: KFA
Trọng tài Choi Hyun-jai. Ảnh: KFA

Tại AFC Champions League Two, nữ trọng tài người Nhật Bản Yamashita Yoshimi được AFC phân công điều hành trận đấu giữa Thể Công Viettel và FC Seoul (19 giờ 15 ngày 28-10). Đây là vị trọng tài nữ nổi bật của bóng đá thế giới, từng nhiều lần tạo dấu mốc lịch sử khi tham gia điều hành các giải đấu vốn chủ yếu do trọng tài nam đảm nhiệm.

Hai trợ lý của bà Yamashita Yoshimi trong trận Thể Công Viettel gặp FC Seoul là hai trợ lý trọng tài Makoto Bozono và Chihiro Ikki, đều là người Nhật Bản.

Đến trước trận đấu này, phong độ của hai đội khá trái ngược. Thể Công Viettel trong giai đoạn sa sút khi có 4 điểm trong 5 trận ở V-League từ đầu mùa và đạt kẹt ở khu vực cuối bảng. Trong khi ở đấu trường châu Á, thầy trò HLV Popov cũng chỉ mới có 1 điểm nhờ vào trận hòa Melbourne Victory và thua Persib Bandung. Còn Seoul FC đang có phong độ rất tốt khi vừa sớm vô địch K-League mùa giải 2026-2027.

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Công an Hà Nội và Thể Công Viettel cùng đang sa sút ở V-League. Ảnh: VPF

Trong khi đó trận đấu giữa Shanghai Port – CLB Công an Hà Nội (17 giờ, ngày 27-10) tại AFC Champions League Elite 2026-2027 sẽ do tổ trọng tài người Hàn Quốc điều khiển. Cụ thể, ông Choi Hyun-jai sẽ bắt chính. Hỗ trợ ông Choi Hyun-jai trong trận đấu sắp tới là hai trợ lý đồng hương Chang Jung-pil và Cheon Jin-hee. Trọng tài thứ tư là Kim Hee-gon, trong khi tổ VAR gồm Kim Woo-sung và trợ lý VAR Choi Chul-jun.

Tương tự Thể Công Viettel, các cầu thủ CAHN có dấu hiệu đi xuống ở V-League khi không thắng ở hai trận gần đây. Thầy trò HLV Polking cũng chưa có điểm nào ở đấu trường châu Á sau 2 vòng đấu.

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AFC Champions League Two Victory Seoul FC Persib Bandung Shanghai

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