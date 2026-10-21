Tuyển Việt Nam đá Asian Cup 2027 như khung giờ V-League

Các học trò của HLV Kim Sang-sik sẽ thi đấu 3 trận vòng bảng Asian Cup 2027 trong khung từ 17g30 đến 20g30 theo giờ Việt Nam, tương đối quen thuộc với người hâm mộ thường xuyên theo dõi V-League.

Người hâm mộ thuận lợi khi theo dõi, cổ vũ đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Asian Cup 2027. ẢNH: ANH KHOA

Phòng Tổ chức thi đấu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã công bố khung giờ thi đấu Asian Cup 2027, diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 7-1 đến 5-2-2027.

Theo đó, đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân tại bảng E gặp UAE lúc 16g30 ngày 11-1 theo giờ địa phương, tức 20g30 giờ Việt Nam.

Ở lượt trận thứ 2, thầy trò HLV Kim Sang-sik chạm trán Hàn Quốc lúc 13g30 ngày 15-1 tại Saudi Arabia, tương ứng 17g30 giờ Việt Nam. Đến lượt trận cuối vòng bảng, đội tuyển Việt Nam gặp Yemen lúc 16g30 ngày 20-1, tức 20g30 giờ Việt Nam.

Như vậy, cả 3 trận đấu vòng bảng của đội tuyển Việt Nam đều diễn ra vào những khung giờ khá thuận lợi để người hâm mộ tại Việt Nam theo dõi và cổ vũ. Đây cũng là khung thời gian khá quen thuộc tại các trận V-League.

Việc không phải thi đấu quá muộn theo giờ Việt Nam có thể giúp các cầu thủ duy trì nhịp sinh hoạt và hạn chế những xáo trộn về đồng hồ sinh học.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn phải tính đến yếu tố thời tiết khi các trận đấu diễn ra vào buổi chiều tại Saudi Arabia. Nắng nóng có thể ảnh hưởng đến thể lực, đòi hỏi toàn đội có phương án chuẩn bị và phân phối sức hợp lý.

Ngoài ra, hai trận đầu tiên của đội tuyển Việt Nam gặp UAE và Hàn Quốc sẽ diễn ra tại thành phố Riyadh. Sau đó, HLV Kim Sang-sik cùng các học trò di chuyển đến Jeddah để thi đấu lượt trận cuối vòng bảng với Yemen.

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào tháng 11 tới. ẢNH: ANH KHOA

Các trận đấu vòng bảng và vòng loại trực tiếp Asian Cup 2027 diễn ra trong khoảng từ 17g30 đến 23g30 giờ Việt Nam, tạo điều kiện để người hâm mộ theo dõi ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục. Riêng trận chung kết dự kiến diễn ra lúc 0 giờ ngày 6-2-2027 theo giờ Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình an ninh tại Trung Đông còn nhiều diễn biến phức tạp, nước chủ nhà Saudi Arabia vẫn cam kết nỗ lực tổ chức giải đấu theo kế hoạch, từ ngày 7-1 đến 5-2-2027.

Về phía đội tuyển Việt Nam, quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2027 được triển khai qua các đợt tập trung và thi đấu quốc tế. Sau đợt hội quân tham dự FIFA ASEAN Cup hồi cuối tháng 9, thầy trò HLV Kim Sang-sik dự kiến trở lại tập trung trong dịp FIFA Days tháng 11, với hai trận giao hữu gặp Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan nhằm rà soát lực lượng, hoàn thiện đội hình.

Đến cuối tháng 12, đội tuyển Việt Nam dự kiến sang Qatar tập huấn và có trận giao hữu với đội tuyển nước này vào ngày 5-1-2027, trước khi bước vào hành trình tại Asian Cup.

Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik là vượt qua vòng bảng, giành quyền góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp. Tại Asian Cup gần nhất năm 2024, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier đã không thể vượt qua vòng bảng.

HỮU THÀNH