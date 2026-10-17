Asian Cup biến động, tuyển Việt Nam chủ động

Ngày 16-10, thông tin Asian Cup 2027 có thể thay đổi thời gian hoặc địa điểm tổ chức do lo ngại an ninh tại Saudi Arabia thu hút sự chú ý. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết chưa nhận được thông báo chính thức từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nên vẫn duy trì kế hoạch chuẩn bị. Cuộc họp dự kiến diễn ra ngày 20-10 của AFC được chờ đợi sẽ làm rõ vấn đề này.

HLV Kim Sang-sik vẫn chủ động với kế hoạch đá giao hữu chuẩn bị Asian Cup. Ảnh: ANH KHOA

VFF cho biết trọng tâm của thầy trò ông Kim Sang-sik là tận dụng các đợt FIFA Days để chơi những trận giao hữu có chất lượng. Hiện có bốn đội tuyển Đài Loan, Kyrgyzstan, Nhật Bản và Qatar là “quân xanh” của Việt Nam.

Các tuyển thủ được thử sức trước nhiều kiểu đối thủ khác nhau, có thể hình, tốc độ và cách chơi đa dạng, qua đó giúp vị chiến lược gia người Hàn Quốc đánh giá khả năng học trò. Bên cạnh đó, ban huấn luyện đang tiếp tục theo dõi phong độ cầu thủ ở V-League, duy trì bộ khung ổn định và thử nghiệm những phương án chiến thuật cần thiết.

Thách thức lớn hơn nằm ở việc cân đối lịch thi đấu V-League, Cúp Quốc gia với các đợt tập trung đội tuyển. Nếu AFC điều chỉnh thời gian tổ chức Asian Cup, VFF và Công ty VPF sẽ sớm thống nhất phương án với các CLB, bảo đảm đội tuyển có đủ thời gian chuẩn bị mà không gây xáo trộn lớn cho giải quốc nội.

Theo kế hoạch, Asian Cup 2027 diễn ra từ ngày 7-1 đến 5-2 tại Saudi Arabia. Tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen.

Derby Nghệ - Tĩnh thử thách SLNA

SLNA bước vào trận derby Nghệ - Tĩnh với 7 điểm sau 3 vòng, tạm đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Hai chiến thắng cùng một trận hòa là khởi đầu đáng khích lệ với thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn, nhất là khi đội bóng vẫn dựa chủ yếu vào lực lượng cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo xứ Nghệ.

Chuyến làm khách trên sân Hà Tĩnh lúc 18 giờ ngày 17-10 sẽ tiếp tục thử lửa nội lực đội bóng xứ Nghệ. Đáng chú ý, chủ nhà cũng đang có phong độ tốt với 6 điểm, đứng thứ 5 sau chiến thắng 3-1 ngay trên sân Thể Công Viettel. Dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Như Thuật, Hà Tĩnh cho thấy khả năng tổ chức lối chơi và tận dụng cơ hội khá hiệu quả.

GIA MINH