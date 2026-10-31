Thể Công Viettel chia tay HLV Velizar Popov sau chuỗi 8 trận không thắng

Tối muộn 31-10, chỉ ít giờ sau thất bại ngược 1-3 trước đội chủ nhà Nam Định thuộc vòng 6 V-League 2026-2027, Thể Công Viettel chính thức thông báo chia tay HLV trưởng Velizar Popov.

Thể Công Viettel chia tay HLV Velizar Popov. ẢNH: VPF

Trên trang chủ, đội bóng áo lính xác nhận: “HLV Velizar Popov đã rời khỏi vị trí HLV trưởng đội Thể Công Viettel. Xin cảm ơn HLV Velizar Popov vì những đóng góp cho CLB trong chặng đường đã qua! Chúc HLV Popov cùng gia đình mạnh khỏe và hạnh phúc!”.

Thể Công Viettel trở thành đội bóng đầu tiên tại V-League 2026-2027 thay đổi vị trí HLV trưởng. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh đội bóng đang trải qua giai đoạn sa sút, với chuỗi 8 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng trên mọi đấu trường (5 trận V-League và 3 trận AFC Champions League Two) cùng 17 bàn thua phải nhận.

Trận thua Nam Định trên sân Thiên Trường tối 31-10 tiếp tục phơi bày những vấn đề của Thể Công Viettel. Đội khách có bàn mở tỉ số ngay phút thứ 8 nhờ công Wesley Nata, nhưng bước ngoặt đến ở phút 50 khi Paulo Tapeu nhận thẻ đỏ trực tiếp. Chơi hơn người, Nam Định ghi liền 3 bàn nhờ cú đúp của Ngọc Sơn và pha lập công của Caio Cesar, qua đó hoàn tất màn ngược dòng với tỉ số 3-1.

Các cầu thủ Thể Công Viettel (áo đỏ) đang trải qua chuỗi 8 trận không thắng. ẢNH: QUANG ĐƯƠNG

Đáng chú ý, trong buổi họp báo sau trận, HLV Velizar Popov chỉ trả lời ngắn gọn khi được hỏi về màn trình diễn của các học trò. Nhà cầm quân người Bulgaria cho biết cần thêm thời gian phân tích trận đấu, đồng thời khẳng định tự hào về tinh thần của toàn đội.

Chuỗi 8 trận không thắng khiến Thể Công Viettel gần như khép lại cơ hội đi tiếp tại AFC Champions League Two 2026-2027. Ở đấu trường quốc nội, đội bóng áo lính cũng mới chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm. Đây là kết quả không đáp ứng được kỳ vọng của một CLB được đầu tư trọng điểm và đặt mục tiêu cạnh tranh các danh hiệu.

HLV Velizar Popov chính thức ra mắt Thể Công Viettel ngày 24-5-2025. Trong thời gian dẫn dắt đội bóng, chiến lược gia người Bulgaria cùng các học trò giành ngôi á quân V-League 2025-2026 và 2 huy chương đồng Cúp quốc gia ở các mùa giải 2024-2025, 2025-2026.

Sau khi chia tay ông Popov, Thể Công Viettel sẽ phải nhanh chóng tìm kiếm người thay thế. Theo lịch thi đấu, ngày 8-11 tới, đội bóng áo lính sẽ tiếp đón Thanh Hóa ở vòng 7 V-League 2026-2027.

HỮU THÀNH