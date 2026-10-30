Nam Định - Thể Công Viettel: Trận đấu cuối cùng của HLV Velizar Popov?

Nếu không thể giúp Thể Công Viettel giành chiến thắng trước chủ nhà Nam Định đang vào phom, HLV Velizar Popov nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay đội bóng áo lính sau vòng 6 V-League 2026-2027 (18 giờ, ngày 31-10).

HLV Velizar Popov khả năng cao chia tay Thể Công Viettel nếu không giành được kết quả tích cực trước chủ nhà Nam Định. ẢNH: VPF

Thể Công Viettel đang trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Thành tích đáng thất vọng này khiến đội bóng áo lính gần như khép lại cánh cửa đi tiếp tại AFC Champions League Two. Trong khi ở V-League, thầy trò HLV Velizar Popov chỉ còn hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm. Đây là kết quả khó chấp nhận với một CLB được đầu tư trọng điểm, đặt tham vọng cạnh tranh các danh hiệu quốc nội và vươn tầm ở đấu trường châu lục.

Thất bại 0-5 trước FC Seoul tại AFC Champions League Two hồi giữa tuần càng khiến tình hình trở nên căng thẳng. Lối chơi thiếu sức sống, hàng phòng ngự liên tục mắc sai lầm của đội khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng. Trên các diễn đàn bóng đá, nhiều ý kiến yêu cầu ban lãnh đạo Thể Công Viettel sớm đưa ra quyết định thay HLV Velizar Popov để cứu vãn mùa giải khi V-League vẫn còn ở giai đoạn đầu.

Thể Công Viettel không thể tiếp tục chờ đợi một chiến thắng để giải tỏa áp lực. Họ cần một sự chuyển biến thực sự, cả về lối chơi lẫn tinh thần. Vì vậy, chuyến làm khách đến Thiên Trường cuối tuần này có thể là cơ hội cuối cùng để HLV Velizar Popov giữ chiếc ghế của mình. Nếu không thể giành kết quả tích cực trước Nam Định, nhà cầm quân người Bulgaria nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với cuộc chia tay khó tránh khỏi.

Tất nhiên, các cầu thủ Thể Công Viettel vẫn phải quyết tâm chiến đấu tại Thiên Trường. Họ không chỉ phải bảo vệ vị thế của một đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Việt Nam mà còn phải giữ gìn niềm kiêu hãnh của chính mình. Trong bối cảnh khó khăn, những pha cứu thua xuất thần của thủ môn Nguyễn Văn Việt vẫn là điểm sáng để đội bóng áo lính nuôi hy vọng trong chuyến làm khách được dự báo “lành ít dữ nhiều”.

Trong khi Thể Công Viettel đang khủng hoảng, Nam Định lại cho thấy những dấu hiệu hồi sinh. Chiến thắng 4-0 trước Đồng Nai ở vòng đấu trước tiếp thêm tự tin cho đội chủ sân Thiên Trường trở lại với vị thế của một ứng viên cạnh tranh danh hiệu. Sau 5 vòng, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt giành được 10 điểm, đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng V-League 2026-2027.

Ở vòng đấu này, hai đội bóng trong tốp 3 là SLNA và CAHN sẽ đối đầu trực tiếp. Đây là cơ hội để Nam Định vươn lên chiếm ngôi đầu bảng nếu đánh bại Thể Công Viettel. Động lực giành 3 điểm của đội chủ sân Thiên Trường vì thế càng lớn.

Tiền đạo Phạm Tuấn Hải (bên trái) đang tìm lại được phong độ trong màu áo Nam Định. ẢNH: VPF

Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đang thăng hoa nhờ việc không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Ngay cả khi thiếu vắng chân sút Nguyễn Xuân Son, đội bóng thành Nam vẫn duy trì được khả năng ghi bàn nhờ sự đóng góp của nhiều vị trí. Nam Định có 8 cầu thủ khác nhau lập công, trải đều ở các tuyến. Riêng 3 trận gần nhất, đội chủ sân Thiên Trường ghi tới 7 bàn thắng. Sức tấn công đa dạng cùng khả năng phối hợp ngày càng ăn ý giữa các tuyến đang giúp Nam Định trở nên đáng gờm. Đây sẽ là thử thách lớn đối với hàng phòng ngự thiếu chắc chắn của Thể Công Viettel.

Đặc biệt, Phạm Tuấn Hải đã tìm lại cảm giác ghi bàn trước đợt tập trung đội tuyển Việt Nam trong tháng 11. Nếu tiếp tục tỏa sáng trước Thể Công Viettel, tiền đạo này sẽ có thêm cơ hội ghi điểm với HLV Kim Sang-sik, qua đó mở ra cánh cửa trở lại đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh chất lượng đội hình, sân Thiên Trường tiếp tục là điểm tựa quan trọng của Nam Định. Sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà có thể tạo ra sức ép lớn với Thể Công Viettel vốn đang gặp vấn đề về tâm lý.

Dù vậy, Nam Định không thể chủ quan. Dù đang sa sút, Thể Công Viettel vẫn sở hữu những cầu thủ có chất lượng và đủ khả năng tạo ra khác biệt nếu được trao cơ hội. Đội chủ nhà cần duy trì sự tập trung, tránh những sai lầm không đáng có nếu muốn giữ trọn 3 điểm tại Thiên Trường.

Dự đoán: Nam Định 2-0 Thể Công Viettel

HỮU THÀNH