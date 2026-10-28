Chơi hơn người, Thể Công Viettel vẫn thua đậm nhà vô địch Hàn Quốc

Thể Công Viettel không ghi được bàn danh dự dù thi đấu hơn người trong khoảng 25 phút cuối trận, qua đó khép lại thất bại 0-5 trước FC Seoul ở lượt trận thứ 3 bảng E thuộc AFC Champions League Two 2026-2027.

Thể Công Viettel (áo đỏ) thể hiện sự bạc nhược trong hiệp 1. ẢNH: MINH HOÀNG

Trên sân Hàng Đẫy tối 28-10, FC Seoul cho thấy đẳng cấp vượt trội của nhà tân vô địch K-League 2026. Đội khách nhập cuộc chủ động, liên tục khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Thể Công Viettel bằng những pha lên bóng tốc độ.

Phút thứ 8, từ đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội, Anderson Oliveira bứt tốc bên cánh trái rồi căng ngang thuận lợi để Moon Seon-min dứt điểm cận thành, mở tỉ số cho FC Seoul.

Bàn thua sớm khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn. Trong khi Thể Công Viettel chưa tìm được phương án tổ chức tấn công hiệu quả, đại diện đến từ Hàn Quốc tiếp tục gia tăng cách biệt ở phút 21. Anderson khống chế bóng bằng ngực trong vòng cấm rồi tung cú sút quyết đoán, đánh bại thủ môn Nguyễn Văn Việt.

Tám phút sau, Leonardo Ruiz đánh đầu làm tường để Hwang Do-yun băng vào đánh đầu nối, nâng tỉ số lên 3-0. Đến phút 35, Moon Seon-min đi bóng xuống sát đường biên ngang bên cánh phải rồi chuyền vào cho Cho Young-wook thoải mái dứt điểm, đưa FC Seoul dẫn trước 4-0.

HLV Velizar Popov thể hiện rõ sự thất vọng trong trận thua nặng. ẢNH: MINH HOÀNG

Trong hiệp 1, Thể Công Viettel cũng có một số cơ hội đáng chú ý nhưng không thể tận dụng. Phút 45+1, Nguyễn Trung Hiếu có cơ hội sau sai lầm của hàng thủ đội khách, song cú lốp bóng của anh lại đi vọt xà trong gang tấc.

Sau giờ nghỉ, các học trò của HLV Velizar Popov nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, khi chưa thể tạo ra khác biệt, đội chủ nhà tiếp tục nhận thêm bàn thua ở phút 54. Leonardo Ruiz xử lý khéo léo trong vòng cấm rồi xoay người dứt điểm cận thành, nâng tỉ số lên 5-0 cho FC Seoul.

Đến phút 66, Yazan Al-Arab phạm lỗi với Khuất Văn Khang và phải nhận thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với việc bị truất quyền thi đấu. FC Seoul chỉ còn 10 người trên sân trong khoảng thời gian còn lại.

FC Seoul khẳng định sức mạnh ngay tại Hàng Đẫy. ẢNH: MINH HOÀNG

Được chơi hơn người, Thể Công Viettel chủ động dâng cao đội hình và tìm cách gây sức ép lên khung thành đối phương. Phút 78, Hernandes tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm nhưng không thắng được thủ môn Baek Jong Beom. Cuối trận, Lucas Ribamar có cơ hội đánh đầu sau quả tạt của Phan Tuấn Tài, song cú dứt điểm không đủ khó để mang về bàn thắng danh dự.

Thể Công Viettel vẫn bất lực trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự FC Seoul và chấp nhận thất bại 0-5 ngay trên sân nhà. Đồng thời, thầy trò HLV Popov kéo dài chuỗi trận không thắng lên con số 7.

Kết quả này khiến Thể Công Viettel mới có 1 điểm và tụt xuống cuối bảng E. Trong khi đó, FC Seoul giành 3 điểm đầu tiên, vươn lên vị trí thứ 3. Ở trận đấu cùng giờ, Persib Bandung (Indonesia) đánh bại Melbourne Victory (Australia), khép lại lượt đi với thành tích toàn thắng và 9 điểm tuyệt đối. Melbourne Victory hiện có 4 điểm.

HỮU THÀNH