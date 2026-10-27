HLV Polking tự hào khi CAHN ghi 3 bàn vào lưới nhà vô địch Trung Quốc

HLV Mano Polking không giấu được sự xúc động khi cùng Công an Hà Nội (CAHN) vượt qua đội chủ nhà Cảng Thượng Hải tỷ số 3-2, qua đó có chiến thắng lịch sử tại AFC Champions League Elite.

Đoàn Văn Hậu cùng các cầu thủ CAHN ăn mừng chiến thắng lịch sử tại Thượng Hải. ẢNH: HƯƠNG TRÀ

“Tôi thực sự tự hào khi được là một phần của khoảnh khắc lịch sử này. Đừng quên rằng chúng tôi đã ghi 3 bàn vào lưới đội bóng hàng đầu của Trung Quốc ngay trên sân nhà của họ. Đó không phải điều dễ dàng”, HLV Mano Polking chia sẻ sau trận đấu tại Thượng Hải (Trung Quốc) tối 27-10.

Chiến thắng giúp CAHN có 3 điểm đầu tiên tại giải đấu danh giá nhất cấp CLB châu Á, sau 2 thất bại trước Gamba Osaka và Kashima Antlers. Đây cũng là lần đầu đội bóng ngành Công an giành chiến thắng trong lịch sử tham dự AFC Champions League Elite.

Đáng chú ý, Cảng Thượng Hải là nhà vô địch Trung Quốc từ mùa giải 2023 đến nay, sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và đang có phong độ cao. Trước khi tiếp đón CAHN, đội bóng này bất bại 13 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, với 10 chiến thắng. Họ cũng khởi đầu thuận lợi tại vòng phân hạng Champions League Elite mùa này khi thắng Ratchaburi (Thái Lan) 6-4 và hòa Daejeon (Hàn Quốc) 1-1.

“Chúng tôi luôn tin rằng mình có thể làm được điều đó. Hôm nay, toàn đội đến đây với một chiến thuật rõ ràng để đối đầu với một đội bóng tuyệt vời”, HLV Polking nói thêm. Nhà cầm quân này cũng thừa nhận CAHN còn nhiều điều phải học hỏi từ đối thủ, đặc biệt về khả năng tổ chức lối chơi và xây dựng lực lượng cổ động viên.

HLV Mano Polking tự hào về màn trình diễn của các cầu thủ CAHN. ẢNH: HƯƠNG TRÀ

Trên sân Pudong, CAHN không lựa chọn cách chơi kiểm soát bóng sở trường mà chủ động phòng ngự, pressing và phản công nhanh. Đội khách chỉ kiểm soát bóng khoảng 35%, nhưng tận dụng hiệu quả những khoảng trống phía sau hàng thủ chủ nhà nhờ sự ăn ý của bộ 3 tấn công Brayan Perea, Leo Artur và Alan Grafite.

Tiền đạo người Colombia Perea, mở tỷ số ở phút 35 sau tình huống phối hợp với Artur. Cảng Thượng Hải gỡ hòa nhờ Prince Ampem ở phút 44, nhưng Artur tái lập thế dẫn bàn cho CAHN ở phút 49. Miguel Campos san bằng tỷ số 2-2 ở phút 60, trước khi Perea hoàn tất cú đúp ở phút 69, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội khách.

CAHN cũng trải qua những phút cuối đầy căng thẳng khi Cảng Thượng Hải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Đội chủ nhà còn bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền sau khi thủ môn Nguyễn Filip cản phá thành công cú sút đầu tiên của Leonardo, trước khi VAR yêu cầu thực hiện lại do thủ môn CAHN di chuyển lên trước vạch vôi. Ở lần đá lại, Mateus Vital sút bóng trúng cột dọc.

HLV Polking đánh giá cao tinh thần chiến đấu của các học trò, đặc biệt trong thời điểm đội bóng phải chịu sức ép lớn. Theo ông, việc ghi 3 bàn trên sân của một đối thủ hàng đầu đã là thành quả đáng tự hào, nhưng điều quan trọng hơn là toàn đội đã kiên trì với chiến thuật đề ra.

Với 2 bàn thắng quan trọng, Perea được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Anh chia sẻ: “Chiến thắng không chỉ dành cho đội bóng, mà còn dành cho tất cả mọi người dân Việt Nam”.

Ba điểm đầu tiên giúp CAHN vươn lên xếp thứ 11 trên 16 đội khu vực phía Đông của AFC Champions League Elite 2026-2027, đồng thời tạo cú hích tinh thần sau chuỗi trận không như ý. Ở lượt đấu tiếp theo ngày 3-11, thầy trò HLV Polking sẽ trở về sân Hàng Đẫy tiếp đón Kyoto Sanga của Nhật Bản.

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HỮU THÀNH