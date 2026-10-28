HLV Popov: Thua đậm do khác biệt trình độ bóng đá Việt Nam và Hàn Quốc

Theo HLV Velizar Popov, sự chênh lệch về trình độ giữa 2 nền bóng đá Việt Nam và Hàn Quốc là nguyên nhân khiến Thể Công Viettel thua đậm FC Seoul 0-5 ở lượt trận thứ 3 bảng E AFC Champions League Two 2026-2027.

HLV Velizar Popov thể hiện sự thất vọng khi Thể Công Viettel thua chóng vánh 4 bàn trong hiệp 1. ẢNH: MINH HOÀNG

Trên sân Hàng Đẫy tối 28-10, Thể Công Viettel nhận thất bại nặng nề 0-5 trước FC Seoul, đội bóng vừa đăng quang K-League 2026 và có 3 tuyển thủ tham dự World Cup 2026. Dù được chơi hơn người trong khoảng 25 phút cuối trận, thầy trò HLV Velizar Popov vẫn không thể ghi bàn danh dự, qua đó rơi xuống cuối bảng E với chỉ 1 điểm.

“Vấn đề có thể nhìn thấy là sự khác biệt về trình độ giữa bóng đá Hàn Quốc và Việt Nam, tạo nên cách biệt tỉ số. Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam đá với Hàn Quốc, tỉ số là bao nhiêu? (Việt Nam thua 0-6 ở trận giao hữu với Hàn Quốc hồi tháng 10-2023 - PV)”, HLV Popov đặt câu hỏi tại buổi họp báo sau trận.

Nhà cầm quân người Bulgaria nói thêm: “Trận này, tôi không thể đòi hỏi được hơn vì đó là giới hạn trình độ. Một đội vô địch K-League, một đội đại diện cho bóng đá Việt Nam”.

Thất bại 0-5 trước FC Seoul khiến Thể Công Viettel nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 7 trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, HLV Popov không cho rằng các học trò gặp vấn đề về tâm lý.

Ông Popov chia sẻ: “Tôi thấy tinh thần của các cầu thủ trong hiệp 2 tốt. Họ thể hiện hết những gì mình có. Chúng tôi cố gắng chơi bóng và tạo cơ hội. Lẽ ra, chúng tôi đã ghi được 2 bàn thắng nên tôi không thấy có vấn đề về tâm lý. Những trận đấu như thế này sẽ giúp CLB tiến bộ hơn khi trở lại các giải quốc nội. Sự tiến bộ sẽ đến trong thời gian sớm nhất. Tôi hài lòng về tinh thần của các cầu thủ”.

Tiền vệ Triệu Việt Hưng (áo đỏ) cùng các cầu thủ Thể Công Viettel gặp nhiều khó khăn trước FC Seoul. ẢNH: MINH HOÀNG

Ở phía đối diện, HLV Kim Gi-dong của FC Seoul khẳng định không có trận đấu nào là dễ dàng, dù đội bóng Hàn Quốc giành chiến thắng cách biệt tại Hàng Đẫy. Nhà cầm quân người Hàn Quốc phát biểu: “Tháng 1-2025, chúng tôi từng sang Việt Nam tập huấn và thi đấu với Thể Công Viettel cũng như một số đội bóng ở đây. Chúng tôi vô địch K-League và thi đấu với tư cách nhà vô địch. Tôi tự hào về các cầu thủ của mình”.

Chiến thắng 5-0 giúp FC Seoul có 3 điểm đầu tiên tại AFC Champions League Two 2026-2027 sau 2 thất bại liên tiếp. Trước lịch thi đấu dày đặc và những khó khăn về lực lượng do chấn thương, HLV Kim Gi-dong cho biết ban huấn luyện đã có những điều chỉnh nhằm bảo đảm thể trạng cho các cầu thủ.

Đề cập đến tấm thẻ đỏ của Yazan Al-Arab ở phút 66, HLV Kim nhận định cầu thủ này có thể đã chủ động nhận thẻ để có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Trở lại với diễn biến trận đấu, FC Seoul ghi 4 bàn trong hiệp 1. Phút thứ 8, Moon Seon-min mở tỉ số sau đường căng ngang của Anderson Oliveira. Đến phút 21, chính Anderson nhân đôi cách biệt trước khi Hwang Do-yun ghi bàn thứ ba ở phút 29. Phút 35, Cho Young-wook nâng tỉ số lên 4-0.

Thể Công Viettel có cơ hội đáng chú ý ở phút 45+1, nhưng cú lốp bóng của Nguyễn Trung Hiếu sau sai lầm của hàng thủ đối phương lại đi vọt xà. Sang hiệp 2, Leonardo Ruiz ghi bàn ấn định chiến thắng 5-0 cho đội khách ở phút 54.

Dù được chơi hơn người từ phút 66, Thể Công Viettel vẫn không thể tận dụng lợi thế. Các pha dứt điểm của Hernandes và Lucas Ribamar đều không mang lại bàn thắng, khiến đội chủ nhà chấp nhận thất bại đậm ngay trên sân Hàng Đẫy.

HỮU THÀNH