Thể Công Viettel và mục tiêu lấy điểm trước Seoul FC

Đang chìm trong chuỗi trận sa sút, Thể Công Viettel rơi vào tình thế buộc phải giành điểm trước Seoul FC vào tối 28-10. Cuộc đọ sức trực tiếp trên sân Hàng Đẫy là cơ hội cuối để đại diện Việt Nam thắp lại hy vọng tranh suất đi tiếp tại đấu trường châu Á.

Thể Công Viettel mới có 1 điểm nhờ vào trận hòa Melbourne trên sân nhà. Ảnh: TCVT FC

Cả Thể Công Viettel lẫn Seoul FC đều có khởi đầu không như ý tại AFC Champions League Two năm nay. Đại diện Việt Nam hiện mới chỉ có vỏn vẹn 1 điểm sau trận hòa 1-1 trước Melbourne và thất bại tối thiểu 0-1 trước Persib Bandung. Ở bên kia chiến tuyến, tình cảnh của Seoul FC thậm chí còn bết bát hơn khi chưa giành được điểm số nào, tạm thời đứng cuối bảng.

Áp lực đè nặng lên HLV Popov

Vấn đề lớn nhất của Thể Công Viettel lúc này là sự sa sút nghiêm trọng về mặt phong độ. Trận hòa 2-2 trước Bắc Ninh tại V-League vừa qua đã kéo dài mạch trận chỉ biết hòa và thua của đội bóng áo lính trên mọi đấu trường lên con số 6. Chuỗi thành tích nghèo nàn này đang khiến chiếc ghế thuyền trưởng của HLV Popov lung lay dữ dội, bởi ban lãnh đạo Thể Công Viettel vốn đặt kỳ vọng rất cao sau danh hiệu Á quân V-League mùa trước.

Điểm yếu dễ nhận thấy của Thể Công Viettel nằm ở hàng tấn công. Dù đã được đầu tư mạnh mẽ từ đầu mùa với sự xuất hiện của bom tấn Rimario, các chân sút chủ lực vẫn chưa tìm lại được bản năng sát thủ. Ở trận đấu sinh tử này, nhiệm vụ ghi bàn tiếp tục được đặt lên vai Rimario, kết hợp cùng các vệ tinh xung quanh như Ribamar, Khuất Văn Khang hay Triệu Việt Hưng.

Đồ họa: TCVT FC

Thử thách cực đại từ nhà Vô địch K.League

Dù Seoul FC đang đứng bét bảng sau 2 trận toàn thua, nhưng thực tế sân cỏ dự báo sẽ rất khốc liệt cho đội chủ nhà. Đại diện xứ kim chi vừa sớm giành ngôi vô địch K.League trước tới 6 vòng đấu. Việc sớm hoàn thành mục tiêu quốc nội giúp HLV Kim Gi-dong có thể dồn toàn lực cho mặt trận châu Á.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Kim Gi-dong khẳng định Seoul FC sẽ mang sang Hà Nội lực lượng mạnh nhất với quyết tâm "đòi lại những gì đã mất". Sự hưng phấn sau chức vô địch quốc gia chắc chắn sẽ là liều thuốc tinh thần mạnh mẽ giúp các cầu thủ Seoul FC khỏa lấp những chệch choạc ở 2 lượt trận đầu tiên.

Bản thân HLV Popov của Thể Công Viettel cũng không giấu nổi sự lo ngại trước sức mạnh của đối thủ. Tuy nhiên, trong bối cảnh bị dồn vào thế chân tường, đội bóng áo lính buộc phải ra sân với 200% phong độ nếu không muốn sớm nói lời chia tay giải đấu.

Một trận hòa có lẽ là mục tiêu thực tế nhất với thầy trò HLV Popov vào lúc này, nhằm giữ lại hy vọng trước khi nghĩ tới những toan tính xa hơn.

QUỐC CƯỜNG