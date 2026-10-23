Thể Công Viettel - Bắc Ninh: HLV Popov có giữ được chiếc ghế đang bị lung lay?

Thể Công Viettel đang chịu sức ép lớn sau chuỗi trận gây thất vọng, trong khi Bắc Ninh quyết tâm giành điểm để nuôi hy vọng trụ hạng (19 giờ 15, ngày 23-10).

Cuộc tiếp đón tân binh Bắc Ninh có thể quyết định đến chiếc ghế của HLV Velizar Popov tại Thể Công Viettel. ẢNH: VPF

Cuộc đối đầu ở vòng 5 V-League 2026-2027 được xem là cơ hội mang tính quyết định để HLV Velizar Popov cứu vãn chiếc ghế của mình.

Sau thất bại trước Công an TPHCM hồi đầu tuần, giới mộ điệu càng bàn tán nhiều hơn về khả năng Thể Công Viettel chia tay HLV Popov. Bởi đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp dù được thi đấu hơn người của đại diện Quân đội tại V-League. Rộng hơn, Phan Tuấn Tài cùng đồng đội đang trải qua chuỗi 5 trận không thắng trên mọi đấu trường.

Cánh cửa đi tiếp tại AFC Champions League Two đang dần khép lại với Thể Công Viettel. Còn tại V-League, thầy trò HLV Popov mới có 3 điểm sau 4 vòng đấu, chỉ đứng trên nhóm xuống hạng nhờ hơn về chỉ số phụ. Đây là thành tích đầy thất vọng đối với một CLB được đầu tư trọng điểm, mang tham vọng vươn xa ở đấu trường quốc tế cũng như cạnh tranh các danh hiệu quốc nội.

HLV Popov đã phần nào kiềm chế được tính nóng nảy của mình, nhưng sự nhiệt huyết bên ngoài đường biên vẫn luôn được ông truyền đến các học trò. Tuy nhiên, nhiệt huyết thôi là chưa đủ, bởi Thể Công Viettel cần cải thiện đáng kể về mặt chuyên môn.

Tiền đạo Trần Danh Trung đang nỗ lực tìm kiếm bàn thắng đầu tiên cho Thể Công Viettel tại V-League 2026-2027. ẢNH: VPF

Trong 5 trận gần nhất, Ribamar cùng đồng đội chỉ ghi được 2 bàn thắng. Hàng công của Thể Công Viettel đang bế tắc trong các phương án triển khai tấn công. Mỗi khi có bóng ở hai biên, đội bóng áo lính thường lựa chọn tạt bóng hoặc chuyền dài cho ngoại binh, khiến lối chơi trở nên đơn điệu và không quá khó để đối phương bắt bài.

Còn ở hệ thống phòng ngự, Thể Công Viettel đang sở hữu thủ môn Nguyễn Văn Việt với 18 pha cứu thua sau 4 vòng đấu tại V-League. Anh nằm trong tốp 10 cầu thủ được chấm điểm cao nhất giải. Tuy nhiên, dù người gác đền xứ Nghệ có xuất sắc đến đâu, một mình anh vẫn không thể khỏa lấp những sai số của các tuyến phía trên, đặc biệt là những lỗi lặp đi lặp lại từ trung vệ Lương Chí Khải.

Trong 4 năm qua, Thể Công Viettel đã thay tới 4 HLV, và Popov có thể tiếp tục trở thành cái tên tiếp theo phải ra đi nếu đội bóng áo lính không thể đánh bại tân binh Bắc Ninh ở vòng 5 V-League. Năng lực của HLV Popov đã được kiểm chứng trong thời gian dẫn dắt Thanh Hóa.

Ngay ở mùa giải trước, ông cũng đưa Thể Công Viettel giành ngôi á quân V-League. Dẫu vậy, ban lãnh đạo đội bóng áo lính dường như không có thói quen kiên nhẫn chờ đợi, nhất là khi mùa giải mới chỉ khởi tranh và họ muốn sớm có những điều chỉnh để đưa CLB trở lại quỹ đạo chiến thắng.

Dẫu vậy, Thể Công Viettel vẫn được đánh giá nhỉnh hơn trong cuộc tiếp đón Bắc Ninh. Áp lực lúc này cũng có thể trở thành cơ hội để HLV Popov cùng các học trò chặn đứng đà sa sút. Trong hoàn cảnh khó khăn, liệu pháp tinh thần có thể là lựa chọn phù hợp để nhà cầm quân người Bulgaria khơi lại cảm hứng thi đấu cho toàn đội. Người hâm mộ Thể Công Viettel vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi, ít nhất thêm một vòng đấu nữa, để HLV Popov có cơ hội chứng minh năng lực và giữ lại chiếc ghế của mình.

Các cầu thủ Bắc Ninh (áo vàng) được dự báo có chuyến làm khách tại sân Hàng Đẫy. ẢNH: VPF

Bên kia chiến tuyến, Bắc Ninh cũng cảm nhận rõ sự khốc liệt trong chuyến làm khách trước Thể Công Viettel. Dù đội chủ nhà đang có phong độ đi xuống, Bắc Ninh vẫn đánh giá cao sức mạnh của đối thủ, đặc biệt khi Thể Công Viettel sở hữu lực lượng và kinh nghiệm vượt trội.

Ở vòng đấu trước, Bắc Ninh bị đội cuối bảng Đồng Nai cầm hòa ngay trên sân nhà trong trận cầu được ví như một cuộc đối đầu mang tính “chung kết ngược”. Kết quả ấy khiến đoàn quân của HLV Paulo Foiani không khỏi tiếc nuối và thất vọng. Tuy nhiên, họ buộc phải nhanh chóng gác lại kết quả không như ý để tiếp tục hành trình tại giải đấu.

Dù phải thi đấu tại sân Hàng Đẫy, Bắc Ninh vẫn có thể trông đợi vào điểm tựa từ người hâm mộ đội nhà, với khả năng sẽ có đông đảo cổ động viên đến sân tiếp lửa cho thầy trò HLV Paulo Foiani.

Trước một đối thủ được đánh giá cao hơn, nhà cầm quân người Romania nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công. Đặc biệt, ông cần cải thiện khả năng dứt điểm của hàng công sau những cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc ở trận hòa Đồng Nai. Trước Thể Công Viettel, Bắc Ninh phải tận dụng triệt để từng cơ hội, bởi họ khó có nhiều lần tiếp cận khung thành đối phương.

Dù vậy, một điểm trước đối thủ mạnh như Thể Công Viettel cũng có thể xem là mục tiêu chấp nhận được với Bắc Ninh.

Dự đoán: Thể Công Viettel 1-0 Bắc Ninh

HỮU THÀNH