Hoàng Đức và Ninh Bình bay cao cùng “tướng” giỏi

HLV Chu Đình Nghiêm đang tạo dấu ấn đậm nét tại Ninh Bình bằng kinh nghiệm chuyên môn dày dạn và xử lý khéo léo ở hậu trường, để giúp đội nhà tạo đà bứt phá ấn tượng ở chặng khởi đầu V-League.

Các cầu thủ Ninh Bình đang bay cao trên đỉnh bảng xếp hạng V-League 2026-2027. ẢNH: VPF

Phút 19 trong cuộc so tài với HAGL tại vòng 4 V-League 2026-2027, khi các cầu thủ Ninh Bình còn bị cuốn vào lời giải thích với trọng tài về tấm thẻ đỏ của trung vệ Lucas Turci, ống kính truyền hình đã bắt khoảnh khắc HLV Chu Đình Nghiêm. Nhà cầm quân xứ Thanh đứng khoanh tay, điềm tĩnh và suy nghĩ về những biến số có thể xảy ra. Sau đó, ông Nghiêm hội ý cùng các trợ lý để chuẩn bị phương án cho tình huống bất lợi về nhân sự có thể xảy ra.

Đúng như dự liệu của HLV Chu Đình Nghiêm, Ninh Bình mất người từ sớm, rồi 8 phút sau bị HAGL dẫn ngược 2-1.

Song, Nguyễn Hoàng Đức cùng đồng đội không hề nao núng. Ngoài đường biên, HLV Chu Đình Nghiêm liên tục đưa ra những điều chỉnh về chiến thuật lẫn xốc nhiệt đến các học trò. 10 cầu thủ Ninh Bình thi đấu đĩnh đạc và làm chủ cuộc chơi, đẩy HAGL lùi về phòng ngự.

Đội chủ nhà xoay chuyển được cục diện nằm ở sự toan tính của HLV Chu Đình Nghiêm. Khi đang có tỷ số hòa 2-2, thay vì củng cố hàng thủ cho hiệp 2, ông Nghiêm thay cả 3 cầu thủ có thiên hướng tấn công. Để rồi, 2 gương mặt vào thay thế là Lucao và Nguyễn Lê Phát ghi bàn, người còn lại Nguyễn Ngọc Mỹ trực tiếp khiến Võ Phước Bảo của HAGL phải nhận thẻ đỏ, đưa quân số của 2 đội về thế cân bằng và mở ra chiến thắng cho Ninh Bình.

HLV Chu Đình Nghiêm giữ được sự điềm tĩnh ở thời điểm Ninh Bình thi đấu thiếu ngược. ẢNH: VPF

Chính sự lạnh lùng và gai góc của HLV Chu Đình Nghiêm, một người đã quá lâu năm làm công tác huấn luyện V-League, đã trở thành bệ đỡ cho các cầu thủ Ninh Bình giữ được sự tỉnh táo và vượt qua được thời điểm khó khăn nhất. “Chất xám” của ông Nghiêm là điểm tựa, còn kinh nghiệm lọc lõi từ những trụ cột Hoàng Đức hay Lucao đã giúp CLB vận hành trơn tru chiến thuật của người thầy.

Ninh Bình là một trong 2 đội vẫn duy trì mạch bất bại từ đầu mùa giải 2026-2027, vượt đương kim vô địch CAHN để chiếm đỉnh V-League sau vòng 4. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đang sở hữu hàng công mạnh nhất giải với 11 bàn thắng. Song, Ninh Bình dưới thời “tướng” Nghiêm luôn chủ động kiểm soát bóng, đa dạng trong tấn công. Đội chủ sân Ninh Bình tích cực sút xa, 2 trong 4 bàn thắng vào lưới HAGL đến từ những pha dứt điểm ngoài vòng cấm.

HLV Chu Đình Nghiêm đang thổi luồng gió mới cho Ninh Bình, đội bóng được đầu tư đầy tham vọng tại V-League. Đúng với những gì mà lãnh đạo CLB đặt ra, đội bóng sẽ cạnh tranh chức vô địch tại mùa giải 2026-2027. Song song với việc giữ sự ổn định cho những gương mặt trụ cột như Hoàng Đức, Lucao, Friday hay Nguyễn Đức Chiến, Trương Tiến Anh… ông Nghiêm còn tạo điều kiện phát triển cho những tài năng trẻ như Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Lê Phát hay Ngọc Mỹ. Trong tay HLV Chu Đình Nghiêm đang có một lực lượng có đủ chiều sâu để chạy “đường trường”.

HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ: “Việc phải nhận thẻ đỏ từ sớm khiến CLB gặp rất nhiều khó khăn, bởi khi thiếu người, lối chơi sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Nhưng tinh thần của các cầu thủ Ninh Bình rất đáng khen ngợi”. Hay nói về Quốc Việt, cầu thủ có 1 bàn thắng và 1 kiến tạo ở trận gặp HAGL, ông Nghiêm khen học trò là cầu thủ rất toàn diện, dù có hạn chế đôi lúc còn hơi nóng vội, nhưng nếu được thi đấu nhiều hơn để tích lũy kinh nghiệm, Quốc Việt chắc chắn sẽ còn tiến xa.

Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ HAGL. ẢNH: VPF

HLV Chu Đình Nghiêm vẫn có “thói quen” không nói nhiều về mình, đón nhận chiến thắng đầy nhẹ nhàng vì biết mùa giải còn rất dài và khen ngợi tinh thần thi đấu của các học trò chính là công thức tạo ra chiến thắng. Ông Nghiêm luôn giữ được thương hiệu của một trong những nhà cầm quân xuất sắc bậc nhất V-League, biết cách để lại dấu ấn ở những nơi mà ông đã và đang đi qua.

Tất nhiên, những đối thủ mà Ninh Bình đã trải qua phần lớn đều nằm ở nửa sau bảng xếp hạng. Hành trình bất bại ở chặng đầu mùa giải mà Hoàng Đức cùng đồng đội cũng có nét tương tự như mùa giải trước. Và lịch thi đấu sắp tới của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ khốc liệt hơn, khi trước mắt sẽ gặp 2 đối thủ được nhận diện cạnh tranh huy chương là Công an TPHCM và Hà Nội FC.

Song, lần này người hâm mộ Ninh Bình có niềm tin vào thuyền trưởng Chu Đình Nghiêm sẽ giúp Ninh Bình bứt phá, giữ được lợi thế về xuất phát nhanh này để có thể về đích sớm.

HỮU THÀNH