Hoàng Đức đá phạt nhanh giúp Ninh Bình thắng kịch tính HAGL

Tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Lê Phát ăn mừng bàn thắng “vàng” cho Ninh Bình. ẢNH: VPF

Ninh Bình với lợi thế được thi đấu trên sân nhà đã nhập cuộc tốt hơn và có bàn thắng mở điểm ngay phút thứ 2. Trong đợt tấn công đầu tiên, Nguyễn Quốc Việt đi bóng tốc độ bên cánh trái rồi căng ngang để Hoàng Đức dứt điểm từ xa, đánh bại thủ môn Trần Trung Kiên.

Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà chỉ kéo dài đúng 1 phút. Từ đường chọc khe của đồng đội, Nguyễn Thanh Nhân thoát xuống, dứt điểm chéo góc trong thế đối mặt thủ môn Đặng Văn Lâm, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 19. Sau đường chọc khe của Luann Augusto, Matheus Lacas băng xuống và chuẩn bị đối mặt Văn Lâm thì Lucas Turci có tác động từ phía sau khiến tiền đạo HAGL ngã xuống. Trọng tài Bùi Trung Dũng lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Turci, đẩy Ninh Bình vào thế chơi thiếu người từ khá sớm.

Tận dụng lợi thế quân số, HAGL có bàn vượt lên ở phút 31. Matheus Lacas thực hiện đường chọc khe thuận lợi để Augusto dứt điểm chéo góc hạ gục Văn Lâm, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách.

Dù gặp bất lợi lớn, Ninh Bình vẫn cho thấy bản lĩnh. Trước khi hiệp 1 khép lại, Hoàng Đức đi bóng qua sự truy cản của 3 cầu thủ HAGL rồi mở bóng cho Quốc Việt. Tiền đạo đội chủ nhà tung cú sút trước vòng cấm, không cho Trung Kiên cơ hội cản phá, gỡ hòa 2-2. Quốc Việt không ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ.

Đầu hiệp 2, HLV Chu Đình Nghiêm tung Lucao vào sân nhằm tăng cường sức tấn công cho Ninh Bình. Chân sút người Brazil nhanh chóng tạo dấu ấn với lối chơi xông xáo, trong khi Friday cũng có những cơ hội uy hiếp khung thành đối phương. Phút 54, HAGL suýt có bàn thắng khi Trần Gia Bảo xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm đưa bóng dội cột dọc. Đến phút 67, Ninh Bình đáp trả khi Trương Tiến Anh tạt bóng từ cánh phải để Lucao đánh đầu nhưng bóng lại tìm đến xà ngang khung thành HAGL.

Trận đấu toả sáng của đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức với 1 bàn thắng cùng 2 kiến tạo cho đồng đội lập công. ẢNH: MINH TRẦN

Sức ép liên tục cuối cùng cũng giúp Ninh Bình vượt lên. Phút 71, Friday đi bóng kỹ thuật bên cánh phải rồi chuyền vào trung lộ cho Lucao. Tiền đạo Brazil xử lý trước khi mở góc dứt điểm về góc xa, đánh bại Trung Kiên, nâng tỷ số lên 3-2.

Nhưng kịch tính chưa dừng lại. Phút 76, Phan Nhật Thanh Long đi bóng bên cánh phải rồi căng ngang vào trong. Trong nỗ lực phòng ngự, Romeu lúng túng đá phản lưới nhà, giúp HAGL gỡ hòa 3-3.

Phút 81, thế trận quân số trở lại cân bằng. Võ Ngọc Bảo kéo Nguyễn Ngọc Mỹ trước vòng cấm nhằm ngăn cầu thủ Ninh Bình thoát xuống đối mặt thủ môn Trung Kiên. Trọng tài Bùi Trung Dũng rút thẻ đỏ với cầu thủ HAGL, khiến 2 đội cùng còn 10 người trên sân.

Khi trận đấu tưởng chừng sẽ khép lại với tỷ số hòa, Hoàng Đức đã tạo nên khoảnh khắc quyết định ở phút 90. Từ một tình huống đá phạt sát đường biên, thủ quân tuyển Việt Nam nhanh chóng đưa bóng vào cuộc khi các cầu thủ HAGL chưa kịp tập trung. Pha xử lý đầy tinh quái này mở ra khoảng trống để Nguyễn Lê Phát thoát xuống, đối mặt Trung Kiên rồi dứt điểm thành công. Bàn thắng nâng tỷ số lên 4-3 khiến sân nhà Ninh Bình bùng nổ.

Chung cuộc, Ninh Bình thắng HAGL 4-3. Kết quả này giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm có 10 điểm sau 4 vòng đấu, tiếp tục duy trì thành tích bất bại và tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2026-2027. Trong khi đó, HAGL vẫn đứng thứ 12 với 3 điểm.

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HỮU THÀNH