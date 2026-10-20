Giành 6 điểm tuyệt đối qua 2 vòng gần nhất, trong đó có chiến thắng ấn tượng trước chính đối thủ trực tiếp CAHN, Hà Nội FC từng có thời điểm xếp ở vị trí “đội sổ” nay tạm vươn lên đứng thứ 9 sau vòng 4 V-League 2026-2027.

Hà Nội FC tạo nên chiến thắng ấn tượng trước CAHN tại vòng 4 V-League 2026-2027. ẢNH: VPF

Hà Nội FC đã trở lại với đường đua vô địch V-League 2026-2027 hay chưa? Không ai dám chắc để đưa ra câu trả lời, bởi giải đấu lúc này có quá nhiều biến số. Và không có quá nhiều cơ sở để khẳng định điều đó cũng bởi đội bóng của bầu Hiển luôn có “thói quen xấu” là khởi đầu mùa giải chậm chạp. Trước khi vượt qua CAHN, thầy trò HLV Harry Kewell đầy chật vật mới giữ lại được 3 điểm trước tân binh Bắc Ninh ở vòng 3.

Thành thử, chiến thắng thuyết phục trước CAHN của Nguyễn Văn Quyết cùng đồng đội đã khiến số đông phải há hốc mồm chữ “O” vì quá bất ngờ. Hà Nội FC đánh bại CLB mạnh nhất V-League vào đúng thời điểm họ đang có quá nhiều vấn đề. Một chiến thắng đúng nghĩa “sướng” với toàn bộ thành viên lẫn người hâm mộ của CLB. Chủ tịch Đỗ Vinh Quang của Hà Nội FC cũng nhanh chóng chia sẻ niềm vui lên trang cá nhân.

“Chúng tôi trong 1 tuần qua đã cùng nhau suy nghĩ làm sao có thể đánh bại được nhà vô địch”, thủ quân Văn Quyết trải lòng sau trận derby Thủ đô cuối tuần qua. Hà Nội FC cảm nhận rõ những khó khăn đang bủa vây họ ở trận cầu được xem là “chung kết sớm” của mùa giải. Bởi nếu không thắng được CAHN, thầy trò HLV Harry Kewell sẽ gần như tự loại mình khỏi cuộc đua vô địch, khi những đối thủ cạnh tranh khác như Ninh Bình đang bay cao.

“Niềm tự hào của bóng đá Thủ đô” như Văn Quyết chia sẻ là liều thuốc tinh thần giúp Hà Nội FC tạo ra công thức chiến thắng. Nhưng tinh thần thôi là chưa đủ, mà còn cần sự chuẩn bị nghiêm túc về mặt chuyên môn.

Các cầu thủ Hà Nội FC ra sân thi đấu bằng niềm tự hào thủ đô. ẢNH: VPF

Sự xuất hiện của tiền vệ Kevin Felida đem đến sức sống mới cho tuyến giữa của Hà Nội FC. Sự trở lại của trung vệ Ferreira Tadeu cùng tiền đạo tân binh Tournaire Aymeric giúp đội bóng của bầu Hiển cân bằng cả 3 tuyến, phần nào vơi đi nỗi nhớ “nhạc trưởng” Đỗ Hoàng Hên.

Trong tay HLV Harry Kewell có những trụ cột sẵn sàng lăn xả hết mình vì ông. Bên cạnh đội trưởng Văn Quyết còn trung vệ Nguyễn Thành Chung, người khóa chặt những đồng đội trên tuyển bên phía CAHN như Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Đình Bắc. Hay Phạm Xuân Mạnh cùng Nguyễn Hai Long cũng thể hiện phẩm chất của những ngôi sao biết cách tỏa sáng vào thời điểm khó khăn.

Ngay cả cách HLV Harry Kewell trao cơ hội cho tiền đạo Hồ Thanh Minh, người còn chưa có suất đá chính khi được đem cho mượn ở đội hạng Nhất Đồng Nai mùa trước, ở trận cầu “sinh tử” với CAHN cũng đã là một khác biệt. Đồng thời, nhà cầm quân người Australia còn khơi lại cảm hứng ghi bàn cho tiền đạo từng được đánh giá tiềm năng là Nguyễn Văn Tùng.

“Một cuộc đọ sức nặng về thể chất, tâm lý lẫn chiến thuật trước đối thủ rất mạnh, nhưng chúng tôi đã không hề vụn vỡ”, HLV Harry Kewell cảm nhận rõ sự đoàn kết của toàn đội, và các học trò cũng đã cố gắng để giữ lại chiếc ghế cho người thầy. 6 điểm vừa qua càng tiếp thêm sự tự tin cho Hà Nội FC, với hy vọng thầy trò HLV Harry Kewell sẽ sớm trở lại vị thế nằm trong tốp đầu trên bảng xếp hạng V-League, chứ không phải nhóm “cầm đèn đỏ” như hiện tại.

“Thói quen” khởi đầu chậm khiến Hà Nội FC giờ đây chỉ còn đấu trường V-League để bám víu cho cuộc cạnh tranh huy chương, sau khi họ sớm dừng bước ngay từ vòng loại Cúp Quốc gia. Nhưng nghĩ tích cực thì Văn Quyết cùng đồng đội sẽ dồn hết mọi sinh lực cho đấu trường V-League, trong khi những đối thủ khác cũng sẽ phải toan tính về mặt nhân sự cho các giải đấu khác.

Còn trước mắt Hà Nội FC là chuyến làm khách trên sân Chi Lăng của CLB đang xếp áp chót bảng xếp hạng là Đà Nẵng. Với đà hưng phấn hiện tại, thầy trò HLV Harry Kewell hoàn toàn có thể nghĩ về chiến thắng nếu họ chơi đúng với vị thế của CLB giàu thành tích nhất V-League như trong trận thắng CAHN.

HỮU THÀNH