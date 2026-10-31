Phạm Tuấn Hải chấn thương trong ngày Nam Định vươn lên dẫn đầu V-League

Nam Định ngược dòng đánh bại Thể Công Viettel 3-1 ở vòng 6 V-League 2026-2027, nhưng niềm vui chiến thắng của đội chủ nhà không trọn vẹn khi tiền đạo Phạm Tuấn Hải dính chấn thương và phải rời sân ở phút 21.

Các cầu thủ Nam Định ngược dòng đánh bại Thể Công Viettel. ẢNH: QUANG ĐƯƠNG

Trước trận đấu trên sân Thiên Trường vào tối 31-10, Nam Định có phong độ khá ấn tượng với 2 chiến thắng liên tiếp, qua đó áp sát ngôi đầu của SLNA với khoảng cách chỉ 1 điểm. Ngược lại, Thể Công Viettel trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Chuyến làm khách tại thành Nam được xem là thử thách lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến chiếc ghế của HLV Velizar Popov.

Nam Định nhập cuộc chủ động và tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên ở phút thứ 4. Caio Cesar có pha đi bóng kỹ thuật từ giữa sân, mở ra khoảng trống để Trần Ngọc Sơn đột phá vào trung lộ rồi dứt điểm đưa bóng đi vọt xà.

Tuy nhiên, đội chủ nhà bất ngờ nhận bàn thua ở phút thứ 8. Từ quả phạt góc bên cánh trái của Phan Tuấn Tài, Wesley Nata bật cao đánh đầu hiểm hóc, đánh bại thủ thành Trần Nguyên Mạnh, đưa Thể Công Viettel vượt lên dẫn trước 1-0.

Bàn thắng sớm giúp đội khách thi đấu tự tin hơn, trong khi Nam Định buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Nhưng khi đang nỗ lực gây sức ép, đội chủ nhà lại chịu tổn thất lớn về lực lượng ở phút 16.

Trong một tình huống tranh chấp bóng với trung vệ Lương Chí Khải bên phía Thể Công Viettel, Tuấn Hải va chạm mạnh và lập tức nằm sân với biểu hiện đau đớn. Tiền đạo Nam Định ôm chân, cần sự chăm sóc của đội ngũ y tế trước khi được đưa ra ngoài bằng cáng. Dù cố gắng trở lại sân sau khi được sơ cứu, Tuấn Hải không thể tiếp tục thi đấu, buộc HLV Vũ Hồng Việt phải đưa Ezequiel Santos vào thay thế ở phút 21.

Không còn Tuấn Hải trên sân, Nam Định tiếp tục kiểm soát bóng và tổ chức tấn công nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự được bố trí chặt chẽ của đội khách. Thể Công Viettel chủ động lùi sâu, bịt kín các khoảng trống và bảo toàn lợi thế 1-0 sau hiệp 1.

Phan Tuấn Tài cùng các đồng đội tại Thể Công Viettel (áo đỏ) nâng chuỗi không thắng trên mọi đấu trường lên con số 8. ẢNH: QUANG ĐƯƠNG

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 51. Sau tình huống Paulo Martins đạp vào chân đối phương, VAR vào cuộc và trọng tài quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp với trung vệ Thể Công Viettel.

Chơi hơn người, Nam Định lập tức gia tăng sức ép và có bàn gỡ hòa chỉ 4 phút sau đó. Nguyễn Văn Vĩ vừa được tung vào sân, bứt tốc vào vòng cấm rồi chuyền bóng thuận lợi để Ngọc Sơn băng vào dứt điểm, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Lợi thế quân số giúp đội chủ nhà hoàn toàn làm chủ thế trận. Phút 75, Caio Cesar nhận bóng ngoài vòng cấm, đi bóng vào trung lộ rồi tung cú sút quyết đoán, đánh bại thủ môn Nguyễn Văn Việt, đưa Nam Định vượt lên dẫn 2-1.

Những phút cuối, Thể Công Viettel nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể tạo ra khác biệt. Phút bù giờ 90+6, Văn Việt lên tham gia một tình huống phạt góc và để trống khung thành. Nam Định tận dụng cơ hội, Ngọc Sơn tung cú sút từ giữa sân vào lưới trống, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-1.

Màn ngược dòng ấn tượng giúp Nam Định tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2026-2027 với 13 điểm. Trong khi đó, Thể Công Viettel nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 8 trên mọi đấu trường, tiếp tục đứng thứ 12 với 4 điểm. Khả năng cao ban lãnh đạo của đội bóng áo lính sẽ có quyết định chính thức về chiếc ghế HLV của ông Popov sau vòng đấu này.

HỮU THÀNH