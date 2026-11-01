HLV Velizar Popov nhận trách nhiệm, Thể Công Viettel chọn thầy ngoại mới

Sau khi chính thức chia tay Thể Công Viettel, HLV Velizar Popov đã gửi thông điệp đầy cảm xúc, trong đó ông thẳng thắn nhận trách nhiệm và chấp nhận trả giá cho những sai lầm dẫn đến khởi đầu không thành công của CLB ở mùa giải 2026-2027.

HLV Velizar Popov viết tâm thư trải lòng sau khi chia tay Thể Công Viettel. ẢNH: VPF

Tối 31-10, chỉ ít giờ sau thất bại ngược 1-3 trước Nam Định trên sân Thiên Trường thuộc vòng 6 V-League 2026-2027, Thể Công Viettel chính thức thông báo chia tay HLV trưởng Velizar Popov, khép lại hành trình hơn 1,5 năm gắn bó giữa đôi bên.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh đội bóng áo lính trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng trên mọi đấu trường, gồm 5 trận tại V-League và 3 trận ở AFC Champions League Two. Đáng thất vọng hơn, Thể Công Viettel đã phải nhận tới 17 bàn thua trong giai đoạn sa sút này. Hệ lụy kéo theo CLB chỉ còn hơn nhóm rớt hạng tại V-League đúng 1 điểm và gần như không còn cơ hội đi tiếp tại đấu trường châu lục.

Trong thông điệp chia tay được đăng tải sau đó, HLV Popov không né tránh trách nhiệm trước thành tích nghèo nàn của đội bóng ở đầu mùa giải mới. Chiến lược gia người Bulgaria viết: “Với cảm giác đã hoàn thành trách nhiệm của mình, tôi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và chấp nhận trả giá cho những sai lầm mà tôi đã mắc phải, những sai lầm dẫn đến khởi đầu không thành công của chúng tôi ở mùa giải này”.

HLV Popov khẳng định ông chấp nhận quyết định chia tay với niềm tin rằng bản thân đã luôn cống hiến những gì tốt nhất cho đội bóng. Tâm thư có đoạn: “Tôi làm điều đó với niềm tin vững chắc rằng mình đã luôn nỗ lực hết sức. Tôi luôn chiến đấu để bảo vệ CLB trước những sức ép và chỉ trích đến từ mọi phía, luôn đứng ra bảo vệ đội bóng, chủ động gánh chịu những điều tiêu cực để các cầu thủ có được sự thoải mái mà họ xứng đáng được hưởng”.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Popov, Thể Công Viettel giành ngôi á quân V-League 2025-2026. Đây cũng là mùa giải mà đội bóng áo lính giành số điểm cao nhất trong lịch sử tham dự V-League, có chuỗi 38 trận chính thức liên tiếp ghi bàn, sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất V-League với số trận giữ sạch lưới nhiều nhất và giành quyền trở lại AFC Champions League Two.

HLV Popov xem thành tích giành huy chương bạc V-League và đưa đội bóng trở lại đấu trường châu lục là một trong những dấu ấn ngọt ngào nhất sự nghiệp cầm quân của mình.

Các cầu thủ Thể Công Viettel (áo đỏ) đang trải qua chuỗi 8 trận không thắng. ẢNH: VPF

Ông cũng nhấn mạnh thành quả ấy càng đáng trân trọng khi Thể Công Viettel phải cạnh tranh với những đối thủ có tiềm lực tài chính và tầm ảnh hưởng lớn hơn. Theo nhà cầm quân người Bulgaria, đằng sau thành công đó là sự lao động bền bỉ, những nỗ lực phi thường và vô số đêm mất ngủ của tập thể đội bóng.

“Tôi luôn nỗ lực để người hâm mộ có thể tự hào về màn trình diễn của đội bóng”, HLV Popov nhấn mạnh.

Nhà cầm quân người Bulgaria cũng dành những lời tri ân đến các cầu thủ, ban huấn luyện, đội ngũ y tế, ban lãnh đạo, Hội đồng quản trị và người hâm mộ Thể Công Viettel. Ông khẳng định tất cả sẽ mãi là một phần trong trái tim và ký ức của mình, đồng thời cam kết sẽ luôn dõi theo và ủng hộ đội bóng.

Sau khi chia tay HLV Velizar Popov, Thể Công Viettel vào tối 1-10 bổ nhiệm ông Almeida De Azevedo Silva, trợ lý HLV trưởng của đội bóng, đảm nhận vị trí HLV. Ông Almeida đã gắn bó với Thể Công Viettel từ tháng 7-2024 và là người am hiểu tình hình, lực lượng cũng như môi trường hoạt động của đội bóng. Nhà cầm quân này sở hữu bằng Pro, đồng thời có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp tại Brazil, châu Á và Trung Đông. Theo lịch thi đấu, Thể Công - Viettel sẽ làm khách của FC Seoul (Hàn Quốc) thuộc lượt trận thứ 4 vòng bảng AFC Champions League Two vào ngày 4-11 tới. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của đội bóng áo lính dưới sự dẫn dắt của tân HLV Almeida.

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HỮU THÀNH