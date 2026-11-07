Nam Định vững ngôi đầu trước kỳ nghỉ FIFA Days

Chiến thắng Hà Tĩnh 2-1 trong thế 10 đánh 11 ngay trên sân khách ở vòng 7 V-League 2026-2027 giúp Nam Định nối dài mạch thắng lên 4 trận, củng cố vị trí dẫn đầu với 16 điểm, bất chấp những đội đang bám đuổi phía sau vẫn chưa ra sân.

Đội bóng thành Nam có chiến thắng quý giá Hà Tĩnh ngay trước kỳ nghỉ FIFA Days. Ảnh: VPF

Đáng chú ý, đội bóng thành Nam đã chắc chắn giữ ngôi đầu trước kỳ nghỉ FIFA Days tháng 11, dù vòng 7 vẫn còn một số trận chưa diễn ra. Kết quả này càng đáng ghi nhận khi chân sút chủ lực Nguyễn Xuân Son vẫn chưa thể trở lại vì chấn thương.

Bản lĩnh trong thế thiếu người

Trận đấu trên sân Hà Tĩnh tối 6-11 là thử thách đáng kể với thầy trò HLV Vũ Hồng Việt. Nam Định mở tỷ số ở phút 31 nhờ pha đánh đầu của Caio Cesar sau tình huống phối hợp đá phạt góc. Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện ở phút 56 khi Nguyễn Phong Hồng Duy nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi trọng tài tham khảo VAR.

Chơi thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại, Nam Định phải chịu sức ép lớn từ đội chủ nhà. Hà Tĩnh tận dụng lợi thế để tìm bàn gỡ ở phút 83 do công Luiz Antonio. Khi trận đấu tưởng chừng khép lại với kết quả hòa, Văn Vĩ bất ngờ ghi bàn ở phút 90+4, mang về 3 điểm quý giá cho đội khách.

Nam Định vượt qua chủ nhà Hà Tĩnh trong thế thiếu người. Ảnh: VPF

Cách Nam Định vượt qua khó khăn cho thấy khả năng duy trì sự tập trung và tận dụng cơ hội ở những thời điểm quyết định. Caio Cesar tiếp tục đóng vai trò quan trọng khi ghi bàn mở tỷ số, trong khi Văn Vĩ trở thành người hùng với pha lập công cuối trận. Những đóng góp từ nhiều vị trí đang giúp đội bóng thành Nam duy trì hiệu quả thi đấu.

Không phải chờ Xuân Son trở lại

Từ đầu mùa giải, Xuân Son mới thi đấu 23 phút ở trận mở màn gặp HAGL trước khi dính chấn thương trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Tiền đạo này dự kiến chỉ có thể trở lại vào cuối tháng 11. Sự vắng mặt của chân sút từng đóng vai trò quan trọng trong hành trình vô địch của Nam Định đặt ra không ít thách thức cho ban huấn luyện.

Dù vậy, đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt vẫn tìm được những phương án ghi bàn khác nhau. Caio Cesar, Văn Vĩ cùng các ngoại binh trên hàng công đang chia sẻ trách nhiệm, giúp Nam Định không quá phụ thuộc vào một cá nhân. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh mùa giải còn dài và lịch thi đấu phía trước sẽ ngày càng áp lực.

Tuấn Hải và đồng đội đang chiếm ưu thế đầu mùa V-League. Ảnh: VPF

Với 16 điểm sau 7 vòng đấu, Nam Định chắc chắn bước vào kỳ nghỉ FIFA Days tháng 11 với vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Việc giữ được ngôi đầu khi một số đối thủ chưa hoàn thành vòng 7 càng cho thấy lợi thế mà đội bóng thành Nam đang tạo dựng.

Xuân Son vẫn là mắt xích quan trọng và sự trở lại của tiền đạo này sẽ giúp Nam Định có thêm phương án tấn công. Tuy nhiên, quãng thời gian anh vắng mặt cũng mang đến những tín hiệu đáng mừng về chiều sâu đội hình. Khi nhiều cầu thủ cùng có thể tạo khác biệt, Nam Định sẽ có thêm cơ sở để duy trì sức cạnh tranh trong cuộc đua vô địch mà không chờ đợi một cá nhân giải quyết mọi khó khăn.

ĐĂNG HUY