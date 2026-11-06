Bóng đá trong nước

Nhà cầm quân người Hàn Quốc thay HLV Mai Xuân Hợp ở CLB Thanh Hóa

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Đội bóng xứ Thanh tiếp tục biến động ở ghế HLV trưởng ngay ở giai đoạn đầu mùa khi vừa bổ nhiệm HLV Kim Young Chul thay ông Mai Xuân Hợp ngồi vào “ghế nóng” ở đội bóng xứ Thanh.

HLV Kim Young Chul (bên phải). Ảnh: VFF
HLV Kim Young Chul (bên phải). Ảnh: VFF

Sau nhiều lượt tạm ngồi vào ghế HLV trưởng thay cho các ông thầy ngoại là Velizar Popov, Tomislav Steinbruckner hay Choi Won Kwon, ngày 6-11, HLV Mai Xuân Hợp một lần nữa trở thành cựu HLV đội Thanh Hóa. Nguyên nhân được biết là nhà cầm quân này chưa hội đủ điều kiện làm HLV trưởng do thiếu bằng cấp.

Cựu trợ lý của HLV Kim Sang-sik là Kim Young Chul được chọn thay thế. Ông dự kiến có mặt tại Việt Nam từ ngày 7-11 và sẽ có trận ra mắt đội bóng này qua chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy gặp Thể Công Viettel sau đó một ngày. Đó cũng là trận đấu mà đội chủ nhà ra mắt tân HLV Almeida De Azevedo Silva, vừa được bổ nhiệm thay HLV Popov.

HLV Kim Young Chul từng khoác áo các CLB Seongnam Ilhwa Chunma và Jeonnam Dragons tại Hàn Quốc cũng như có mặt cùng đội tuyển Hàn Quốc tham dự World Cup 2026. Sau khi giải nghệ, ông chuyển sang làm HLV và vào tháng 9-2025 đã được người hâm mộ bóng đá Việt Nam biết đến khi làm trợ lý cho HLV Kim Sang-sik ở đội tuyển U23.

Với Thanh Hóa, việc thay đổi HLV lần này tiếp tục làm cho khu kỹ thuật của họ thêm biến động như những mùa bóng gần đây. Họ đang đứng thứ 11 cũng là thử thách cho nhà cầm quân người Hàn Quốc này.

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KHÁNH VÂN

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Mai Xuân Kim Young Chul Velizar Popov Jeonnam Dragons Kim Sang-sik Young

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