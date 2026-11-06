HAGL được tiếp thêm năng lượng trước trận đại chiến với Hà Nội FC

Một ngày trước trận đấu với Hà Nội tại vòng 7 V-League 2026-2027, các cầu thủ HAGL đã được tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực từ một thương hiệu đến từ Nhật Bản.

Nhà tài trợ tặng quà cho các cầu thủ tại lễ công bố.

Hôm nay ngày 6-11 tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng, Công ty TNHH TMDV PIN NAM PHƯƠNG, đại diện phân phối độc quyền pin Maxell tại Việt Nam, đã chính thức trở thành nhà tài trợ (NTT) đồng hành cho HAGL, ở quãng đường còn lại của mùa giải năm nay.

Thông tin chi tiết về giá trị hợp đồng tài trợ không được hai bên tiết lộ. Tuy nhiên, đại diện NTT, ông Nguyễn Ngọc Định - GĐ VPMB cho biết: “Đây chỉ là bước khởi đầu giữa hai bên. Trong tương lai, Pin Nam Phương còn đồng hành cùng HAGL trong nhiều chương trình ý nghĩa”.

Ngay tại buổi lễ, ngoài việc trao tặng những sản phẩm cho các cầu thủ HAGL, NTT còn công bố mức thưởng tùy theo thành tích của đội bóng phố Núi ở mùa giải năm nay.

Đại diện CLB HAGL chụp hình lưu niệm cùng nhà tài trợ.

Cụ thể, nếu HAGL kết thúc mùa giải 2026-2027 ở vị trí trong nhóm 5, NTT sẽ thưởng số tiền 800 triệu đồng tiền mặt, tiền thưởng sẽ là 1 tỷ đồng nếu HAGL cán đích ở vị trí trong nhóm 3 đội dẫn đầu.

Đáp lại tấm chân tình của NTT, GĐĐH Học viện HAGL ông Vũ Tiến Thành cám ơn nhãn hàng, động viên tinh thần với các cầu thủ đội nhà, cùng với thương hiệu, tạo nên nhiều chương trình đồng hành ý nghĩa với cộng đồng trong tương lai.

KHÁNH VÂN