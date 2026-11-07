Tìm đường thoát hiểm ở vòng 7 V-League

Bốn trận đấu V-League 2026-2027 diễn ra ngày 7-11 mang đến những câu chuyện đáng chú ý ở cả cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng.

CLB Công an TPHCM khó có điểm trước nhà đương kim vô địch CAHN. Ảnh: VPF

HAGL chịu sức ép phải thắng để thoát vị trí cuối bảng V-League, trong khi Ninh Bình cần tìm lại mạch chiến thắng, SLNA đứng trước thử thách lớn tại Lạch Tray, còn CAHN có cơ hội lấy lại vị thế trong trận derby ngành Công an.

HAGL không còn nhiều lựa chọn

Lúc 17 giờ, HAGL tiếp đón Hà Nội FC trên sân Pleiku trong hoàn cảnh đội chủ nhà chịu sức ép lớn. Sau 6 vòng đấu, HAGL mới có 3 điểm và đang đứng cuối bảng. Đáng lo hơn, Đồng Nai vừa giành chiến thắng đầu tiên, có 4 điểm để vươn lên vị trí áp chót. Khoảng cách này khiến HAGL càng cần một kết quả tích cực để không tiếp tục bị bỏ lại trong cuộc đua trụ hạng.

Thất bại trước Bắc Ninh ở vòng trước cho thấy những hạn chế của đội bóng phố núi, từ khả năng tổ chức tấn công đến sự chắc chắn ở hàng phòng ngự. Lợi thế sân Pleiku vì thế trở thành điểm tựa lớn, nhưng cũng đi kèm áp lực phải giành điểm.

HAGL mong thoát khỏi vị trí cuối bảng khi tiếp khách Hà Nội FC. Ảnh: VPF

Đối thủ Hà Nội FC vừa thắng Ninh Bình 2-1, đang có dấu hiệu cải thiện phong độ và sở hữu lực lượng được đánh giá cao hơn. HAGL cần tận dụng tốt cơ hội trên sân nhà, vì ngược lại, khoảng cách với các đội phía trên có thể ngày càng khó san lấp.

Ninh Bình phải trở lại đường đua

Cùng lúc 18 giờ, Ninh Bình tiếp Bắc Ninh trên sân nhà. Hai thất bại liên tiếp trước Công an TPHCM và Hà Nội FC khiến đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đánh mất lợi thế trong cuộc đua nhóm đầu. Từ vị thế cạnh tranh ngôi đầu, Ninh Bình hiện có 10 điểm và mong mỏi sớm tìm lại chiến thắng để không bị các đối thủ dẫn trước tạo khoảng cách.

Với những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Hoàng Đức, Đức Chiến, thủ môn Đặng Văn Lâm,... đội bóng Cố đô có nền tảng lực lượng đủ tốt để hướng đến 3 điểm. Tuy nhiên, Bắc Ninh đang cho thấy sự khó chịu của một tân binh biết cách tổ chức phòng ngự và chắt chiu cơ hội. Chiến thắng trước HAGL ở vòng trước giúp đội khách có thêm sự tự tin.

Đây là trận đấu Ninh Bình cần thể hiện bản lĩnh của một ứng viên cạnh tranh thứ hạng cao, nên không thể mất điểm, dù chỉ là 1.

SLNA gặp thử thách lớn tại Lạch Tray

Trận Hải Phòng gặp SLNA lúc 18 giờ là cuộc đối đầu đáng chú ý khác. Sau 6 vòng, SLNA là đội duy nhất chưa thua tại V-League, với 3 chiến thắng và 3 trận hòa. Dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Sỹ Sơn, đội bóng xứ Nghệ đang cho thấy sự tiến bộ về tổ chức lối chơi, tinh thần thi đấu và khả năng tận dụng cơ hội.

Dù vậy, chuỗi bất bại của SLNA có thể bị thử thách tại Lạch Tray. Chủ nhà Hải Phòng vừa giải tỏa áp lực bằng chiến thắng trước Đồng Nai, đồng thời sở hữu hàng công có khả năng tạo đột biến với bộ đôi ngoại binh Joel Tagueu và Milan Makaric.

SLNA không muốn bị ngắt mạch bất bại ở Lạch Tray. Ảnh: VPF

Sự cổ vũ của khán giả nhà cũng là lợi thế đáng kể cho đội bóng đất Cảng để duy trì sức ép và khai thác những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự đối phương, Hải Phòng có nhiều khả năng trở thành đội đầu tiên đánh bại SLNA mùa này.

CAHN có cơ hội tìm lại chiến thắng

Tâm điểm ngày thi đấu 7-11 là trận derby giữa CAHN và Công an TPHCM lúc 19 giờ 15 trên sân Hàng Đẫy. CAHN đang trải qua 3 vòng liên tiếp chưa biết đến chiến thắng tại V-League, khiến cuộc đua bảo vệ ngôi vô địch bắt đầu xuất hiện những áp lực. Trong khi đó, CLB Công an TPHCM cũng vừa nhận thất bại trước Đà Nẵng.

Xét về chất lượng đội hình và chiều sâu lực lượng, CAHN có phần nhỉnh hơn đối thủ. Những cái tên như Quang Hải, Đình Bắc, Leo Artur hay Alan Sebastiao mang đến nhiều phương án tấn công, giúp HLV Mano Polking có thêm lựa chọn trong việc điều chỉnh thế trận. Nếu chơi đúng khả năng, đội chủ nhà có cơ hội giành chiến thắng cao hơn.

Tuy nhiên, Công an TPHCM không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đội bóng này từng thắng CAHN 5-0 ở trận Siêu cúp đầu mùa và hiện chỉ kém đối thủ 1 điểm trên bảng xếp hạng. Hàng phòng ngự mới để thủng lưới 4 bàn sau 6 vòng cũng là cơ sở để đội khách tự tin. Vì vậy, CAHN chỉ cần giải quyết tốt hiệu quả tấn công thì có thể giữ lại 3 điểm ở Hàng Đẫy.

Bốn trận đấu ngày 7-11 mang đến những sức ép khác nhau, từ cuộc chiến thoát đáy bảng của HAGL đến nỗ lực bảo vệ thành tích bất bại của SLNA. Trước kỳ nghỉ FIFA Days tháng 11, kết quả vòng đấu này có thể tạo ra những thay đổi đáng kể ở cả hai đầu bảng xếp hạng.

GIA HUY