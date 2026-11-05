Cầu thủ 98 lần khoác áo Đài Bắc Trung Hoa sẽ đối đầu tuyển Việt Nam

Tiếp theo Kyrgyzstan, đội Đài Bắc Trung Hoa cũng chính thức công bố danh sang Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế tại Ninh Bình tới đây. Đội do HLV người Australia Matt Ross dẫn dắt, trong đó có 1 cầu thủ nhập tịch sinh ra tại Haiti.

Jhon Estama Benchy là cầu thủ đáng chú ý trong đội hình Đài Loan (TQ). Ảnh: VFF

Ở đợt tập trung lần này, Đài Bắc Trung Hoa không có sự phục vụ của hậu vệ Wang Ruei. Cầu thủ sinh năm 1993 từng có 25 lần khoác áo đội tuyển. Một sự vắng mặt đáng chú ý khác là tiền vệ Emilio Estevez, 28 tuổi, hiện thi đấu cho CLB Taipo và đã có 19 lần ra sân trong màu áo đội tuyển.

Bên cạnh đó, đội còn những gương mặt nhiều kinh nghiệm trong chuyến thi đấu này. Đầu tiên là lão tướng Chen Po Liang đang đứng trước cơ hội chạm mốc 100 trận đấu quốc tế nếu góp mặt trong cả hai trận gặp Việt Nam và Kyrgyzstan. Hiện tiền vệ kỳ cựu này đã có 98 lần khoác áo đội Đài Bắc Trung Hoa.

Ngoài Chen Po Liang, Đài Bắc Trung Hoa còn có ba cầu thủ ở độ tuổi trên 30 gồm Wu Chun Ching (37 tuổi), Chen Hao Wei (34 tuổi) và Tsai Meng Cheng (30 tuổi). Đây là nhóm cầu thủ mang đến kinh nghiệm cho đội hình bên cạnh những nhân tố trẻ hơn.

Một điểm đáng chú ý khác là thể hình của các cầu thủ của đội khá ấn tượng, như trung vệ Kao Jing Hang, sinh năm 2005, cao 1m93. Trên hàng công, Chieng Po Ting (1m89), Yang Chao Jing (1m85) và Huang Wei Chieh (1m83) đều sở hữu chiều cao trên 1m80.

Hai gương mặt đáng chú ý khác ở đội Đài Bắc Trung Hoa là những cầu thủ mang dòng máu nước ngoài và cầu thủ nhập tịch. Thủ môn Jacobs Odo có mẹ là người Đài Bắc Trung Hoa, bố là người Hà Lan. Sinh ra tại Mỹ, thủ thành cao 1m83 này từng gây ấn tượng tại giải Ngoại hạng Đài Bắc Trung Hoa và được bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất giải mùa trước.

Trong khi đó, Jhon Estama Benchy sinh ra tại Haiti. Sau 5 năm thi đấu liên tục tại Đài Bắc Trung Hoa kể từ năm 2019, Benchy chính thức ra sân cho đội tuyển vào năm 2024. Benchy có thể chơi tốt ở cả vị trí trung phong và tiền vệ chạy cánh này là một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong danh sách 25 cầu thủ mà HLV Matt Ross lựa chọn.

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