Bóng đá trong nước

Các trận đấu tại Casper Cup 2026 sẽ do trọng tài ngoại điều hành

SGGPO

Theo thông tin từ VFF, cả ba trận đấu tại giải bóng đá giao hữu quốc tế diễn ra tại Ninh Bình sắp đến sẽ được điều hành bởi tổ trọng tài đến từ Malaysia.

Trọng tài Mohamad Nawal Bin Mohammad Zubir. Ảnh: VFF
Trọng tài Mohamad Nawal Bin Mohammad Zubir. Ảnh: VFF

Theo bổ nhiệm của AFC, trọng tài chính của cả ba trận đấu gồm Việt Nam – Đài Loan (TQ), Đài Loan (TQ) – Kyrgyzstan và Việt Nam – Kyrgyzstan là ông Mohamad Nawal Bin Mohammad Zubir.

Trọng tài Mohamad Nawal Bin Mohammad Zubir không lạ gì sân cỏ V-League khi từng được mời sang Việt Nam điều hành trận đấu giữa Đà Nẵng và Thể Công Viettel thuộc vòng 20 V-League 2025-2026. Đây cũng là lần đầu tiên vị trọng tài người Malaysia làm nhiệm vụ tại hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Trong tổ trọng tài làm nhiệm vụ tại Casper Cup 2026, trợ lý trọng tài thứ nhất cũng từng có liên hệ với bóng đá Việt Nam khi tham gia điều hành trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Iraq tại lượt trận cuối bảng D VCK Asian Cup 2023. Trợ lý trọng tài thứ hai là ông Nadziran Bin Eziz, người từng sang Việt Nam làm nhiệm vụ tại V-League 2022, trong trận đấu giữa Thể Công Viettel và Bình Định.

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Đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều gương mặt trẻ, mới ở đợt tập trung sắp đến. Ảnh: ANH KHOA

Việc lựa chọn tổ trọng tài quốc tế cấp FIFA góp phần bảo đảm công tác điều hành chuyên môn cho các trận đấu tại Casper Cup 2026, giải đấu có sự tham dự của ba đội tuyển Việt Nam, Đài Loan (TQ) và Kyrgyzstan, diễn ra từ ngày 11-11 đến 17-11-2026 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình).

Để chuẩn bị cho giải, HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách đội tuyển Việt Nam với nhiều gương mặt mới và sẽ chính thức đi vào tập trung ngay sau vòng 7 V-League 2026-2027.

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KHÁNH VÂN

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Casper Cup 2026 V-League 2025-2026 V-League 2026-2027 Kyrgyzstan VCK Asian Cup 2023 Thể Công Sân vận động Thiên Trường Trọng tài quốc tế Trọng tài chính Kim Sang-sik

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