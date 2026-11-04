Kyrgyzstan đưa lực lượng mạnh sang tranh tài cùng đội tuyển Việt Nam

LĐBĐ Kyrgyzstan đã gởi danh sách 25 cầu thủ tham dự Giải bóng đá giao hữu quốc tế tại Việt Nam cùng với đội chủ nhà và Đài Loan (TQ). Đáng chú ý khi đội bóng đến từ Trung Á đưa sang lực lượng mạnh.

Odilzhon Abdurakhmanov, thủ quân CLB Thanh Hóa và là trụ cột của đội tuyển Kyrgyzstan. Ảnh: VFF

Hai gương mặt đáng chú ý trong danh sách của Kyrgyzstan là tiền vệ Gulzhigit Alykulov, một trong những gương mặt nổi bật của bóng đá nước này. Cầu thủ sinh năm 2000 từng ghi bàn quan trọng trong trận hòa Malaysia tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, góp phần giúp họ giành quyền tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Trên hàng công, Joel Kojo là cái tên đáng chú ý. Tiền đạo sinh năm 1998, có nguồn gốc Ghana, đã ghi dấu ấn trong màu áo đội tuyển quốc gia với khả năng săn bàn. Trong khi đó, tuyến giữa có sự góp mặt của Alimardon Shukurov và Odilzhon Abdurakhmanov – những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Đáng chú ý, Odilzhon Abdurakhmanov được biết đến là một trong những nhân tố chủ chốt góp công giúp đội tuyển Kyrgyzstan lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng loại thứ hai, giành quyền tham dự vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2026. Với những đóng góp nổi bật trong màu áo đội tuyển quốc gia, anh được vinh danh với danh hiệu Quả bóng bạc Kyrgyzstan năm 2024. Ở mùa giải V-League 2026-2027, Abdurakhmanov tiếp tục khoác áo CLB Thanh Hóa và được tin tưởng trao băng đội trưởng.

Kyrgyzstan đưa sang lực lượng khá mạnh để tranh tài cùng đội tuyển Việt Nam và Đài Loan (TQ). Ảnh: VFF

Ở hàng phòng ngự, Valeriy Kichin là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội hình. Trung vệ sinh năm 1992 từng có nhiều năm thi đấu tại Nga và là nhân tố đáng chú ý trong hệ thống phòng ngự của đội tuyển.

Một điểm đáng chú ý khác là vị trí HLV trưởng được đảm nhiệm bởi Urmat Abdukaimov, nhà cầm quân người Kyrgyzstan còn khá trẻ. Trước khi được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển quốc gia vào tháng 8-2026, ông từng làm việc với đội tuyển U23 Kyrgyzstan và tham gia công tác đào tạo, phát triển HLV tại Liên đoàn Bóng đá Kyrgyzstan.

KHÁNH VÂN