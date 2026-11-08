Bóng đá trong nước

HAGL giành chiến thắng sát nút trước Hà Nội

SGGPO

Hai pha lập công của Hà Châu Phi và Luaan Augusto đã giúp cho HAGL có được chiến thắng 2-1 trước Hà Nội tại vòng 7 V-League 2026-2027.

Niềm vui của các cầu thủ HAGL. ẢNH: MINH TRẦN
Niềm vui của các cầu thủ HAGL. ẢNH: MINH TRẦN

Tiếp đón Hà Nội trên sân nhà sau chuỗi trận toàn thua, HAGL được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trước đối thủ đang khát khao chiến thắng, để chen chân vào tốp 5. Thế nhưng, thực tế trên sân lại khác hoàn toàn, đội bóng phố Núi mới chính là những người chơi chủ động, và sớm có bàn vươn lên dẫn trước của Hà Châu Phi ở phút 29, sau tình huống đánh đầu cận thành.

Tuy nhiên, niềm vui của HAGL “ngắn chẳng tày gang”. Bởi chỉ 7 phút sau đó, họ đã để cho Hà Nội tìm được bàn gỡ, do công của Văn Quyết, sau khi thực hiện thành công quả 11m ở phút 36. Và chính Hà Châu Phi là người phạm lỗi nguy hiểm, giúp đối thủ đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Tưởng chừng sau khi bị gỡ hoà, HAGL sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc xuyên thủng khung thành của Quan Văn Chuẩn. Nhưng đội bóng nhà bầu Đức lại tiếp tục hưởng niềm vui, trước khi hiệp 1 khép lại.

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HAGL tạm thời thoát khỏi nhóm có nguy cơ rớt hạng. ẢNH: MINH TRẦN

Cũng từ chấm 11m, tiền vệ Luaan Augusto dứt điểm thành công, lần thứ 2 đưa đội chủ sân Pleiku Arena vươn lên dẫn trước 2-1. Tiền vệ mang áo số 10 này, góp công trong cả hai bàn thắng khi anh đá phạt góc cho Hà Châu Phi mở tỷ số và tự mình điền tên lên bảng điểm.

Bước sang hiệp 2, HAGL lộ rõ ý đồ chơi phòng ngự phản công khi chơi thấp và nhường thế trận cho Hà Nội. Sự xuất sắc của Hai Long, một lần giúp anh đối đầu trực tiếp với Trung Kiên, nhưng cú ra sân của anh, không thể chiến thắng người đồng đội ở đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, HAGL vẫn tỏ ra khá nguy hiểm với những tình huống phản công với sự nhanh nhẹn của Trần Gia Bảo hay Minh Tâm. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức cơ hội.

Không thể tìm được bàn gỡ trong hiệp 2, Hà Nội chấp nhận trận thua 1-2 trước HAGL. Đây đã là lần thứ 2 liên tiếp, HLV HLV Harry Kewell cùng đội nhà thất thủ trước HAGL trong 2 mùa giải gần nhất. Còn HAGL có 6 điểm, tạm vươn lên xếp thứ 11 khi hơn đội áp chót Thể Công Viettel 2 điểm.

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