Đã xác định 3 đội giành vé thăng hạng Nhì quốc gia 2027

Lượt trận thứ 10 giải hạng Ba quốc gia 2026 diễn ra ngày 8-11 đã xác định thêm 2 đội giành quyền tham dự giải hạng Nhì quốc gia 2027 là An Giang và đội Hạng Ba Hà Nội.

CLB An Giang trong niềm vui giành vé thăng hạng. Ảnh: AGFC

Tại Bảng B, An Giang tạo dấu ấn khi đánh bại Đồng Nai với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Khưu Thượng Phúc ở phút 47. Chiến thắng trực tiếp trước đối thủ cạnh tranh giúp An Giang củng cố vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

Ở trận đấu khác, STP Food TPHCM vượt qua TTHL & ĐTTT Khánh Hòa với tỷ số 2-1. Phạm Việt Đức và Anh Kiệt là những cầu thủ ghi bàn cho STP Food TP.HCM, trong khi Hoàng Minh Anh lập công cho đội bóng Khánh Hòa.

Như vậy, Đồng Tháp kết thúc giải ở vị trí dẫn đầu Bảng B với 24 điểm, trong khi An Giang xếp thứ hai với 20 điểm. Hai đội chính thức giành quyền tham dự Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2027.

Tại Bảng A, đội Hạng Ba Hà Nội giành chiến thắng kịch tính 4-3 trước Bình Định FC. Đặng Công Anh Kiệt mở tỷ số ngay phút thứ 9, trước khi Nguyễn Văn Tân tỏa sáng với cú hat-trick ở các phút 37, 67 và 89. Phía bên kia, Đặng Phát lập cú đúp ở các phút 26 và 45, Nguyễn Thành Sang ghi bàn còn lại ở phút 81.

Đồng Tháp thể hiện sức mạnh ở bảng B để giành ngôi đầu bảng đầy thuyết phục.

Với kết quả này, đội Hạng Ba Hà Nội có 20 điểm, hơn Vạn Xuân Đan Phượng – đội đang xếp thứ ba – 3 điểm. Đáng chú ý, đội Hạng Ba Hà Nội đã thắng Vạn Xuân Đan Phượng 3-1 ở lượt đi và hòa 0-0 ở lượt về. Do đó, ngay cả khi Vạn Xuân Đan Phượng giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng để san bằng điểm số, Đội hạng Ba Hà Nội vẫn có lợi thế theo kết quả đối đầu trực tiếp và chắc chắn nằm trong hai vị trí dẫn đầu.

Thứ hạng chung cuộc của Bảng A vẫn cần chờ kết quả hai trận đấu muộn diễn ra chiều 9/11: TTTT II Ninh Bình gặp Vạn Xuân Đan Phượng và Tây Mỗ đối đầu Hà Nội Bulls. Đây cũng là những trận đấu quyết định suất thăng hạng Nhì quốc gia 2027 còn lại.

Như vậy, sau lượt trận ngày 8-11, giải đấu đã xác định được 3/4 đội giành quyền thăng hạng Nhì quốc gia 2027, gồm Đồng Tháp, An Giang và Hạng Ba Hà Nội. Suất thăng hạng còn lại tại Bảng A sẽ được xác định sau hai trận đấu cuối cùng diễn ra chiều 9-11.

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