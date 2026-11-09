Các ứng viên thăng hạng V-League khựng lại

Việc 2 ứng viên nặng ký CAND và Hưng Yên tiếp tục đánh rơi điểm số tại vòng 7 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 đã khiến cuộc đua thăng hạng V-League thêm khó lường, đồng thời mở ra cơ hội tăng tốc cho những CLB được đánh giá là “ngựa ô”.

Becamex TPHCM (áo đỏ) đánh bại CAND (áo vàng) ở trận cầu được ví như “6 điểm”. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

CAND tiếp tục gây thất vọng khi để thua Becamex TPHCM trong trận cầu được ví như “6 điểm”. Đây là thất bại thứ 2 liên tiếp của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng. Đội bóng ngành công an vẫn giậm chân ở mức 10 điểm và đã bị 2 đội dẫn đầu là Thái Nguyên và Becamex TPHCM nới rộng khoảng cách lên thành 6 điểm.

Với một CLB được đầu tư lớn và đặt mục tiêu cạnh tranh suất thăng hạng như CAND, kết quả hiện tại rõ ràng chưa đáp ứng được kỳ vọng. Áp lực đang ngày càng đè nặng lên HLV Nguyễn Đức Thắng. Chính nhà cầm quân này cũng thừa nhận thành tích của đội bóng chưa tương xứng với sự đầu tư cũng như tham vọng mà ban lãnh đạo đặt ra.

Không chỉ CAND, một ứng viên khác là Hưng Yên cũng đang có dấu hiệu chững lại. Đoàn quân của HLV Bùi Đoàn Quang Huy bất ngờ bị Quy Nhơn United - đội bóng đang nằm ở nửa sau bảng xếp hạng - cầm hòa. Trong 2 trận gần nhất, Hưng Yên chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm, qua đó tụt xuống vị trí thứ 3 với 14 điểm.

CLB TPHCM nuôi tiếp hy vọng trong cuộc đua thăng hạng V-League. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Trái ngược với sự chững lại của các đối thủ, cuộc đua phía sau đang mở ra cơ hội cho những đội bóng có phong độ ổn định hơn. CLB TPHCM gây ấn tượng khi duy trì chuỗi 4 trận bất bại, trong đó có 3 chiến thắng liên tiếp để vươn lên có 13 điểm.

Nền tảng cho sự khởi sắc của thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương đến từ hàng phòng ngự vững chắc. Đại diện đến từ thành phố mang tên Bác đang có chuỗi 2 trận liên tiếp giữ sạch lưới, qua đó tạo được sự ổn định trong giai đoạn tăng tốc.

Bình Minh Sài Gòn và Khánh Hòa cũng chưa từ bỏ hy vọng chen chân vào nhóm cạnh tranh suất thăng hạng. Với số điểm lần lượt là 13 và 12, hai đội chỉ kém nhóm dẫn đầu một khoảng cách không quá lớn. Cả hai vẫn còn cơ hội cải thiện vị trí nếu duy trì được phong độ ổn định trong những vòng đấu tiếp theo.

Tận dụng các đối thủ trực tiếp sẩy chân, Thái Nguyên và Becamex TPHCM càng xây chắc thêm 2 vị trí dẫn đầu của mình với 16 điểm. Tuy nhiên, cả 2 vẫn phải duy trì sự tập trung cao nhất khi các đối thủ dần bắt nhịp với giải đấu và khoảng cách trình độ giữa những CLB không quá lớn. Chính Thái Nguyên cũng cảm nhận rõ điều này khi từng để thua Đại học Văn Hiến tỷ số 0-2 ngay trên sân nhà ở vòng 6.

Niềm vui chiến thắng đầu tiên của Huế. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Thực tế cho thấy, chỉ một vài vòng đấu không thành công cũng có thể khiến cục diện nhóm đầu thay đổi đáng kể. Vì vậy, dù đang chiếm ưu thế, Thái Nguyên và Becamex TPHCM vẫn cần duy trì sự tập trung nếu muốn bảo vệ vị trí trong cuộc đua giành vé lên V-League.

Không chỉ cuộc đua giành hai suất thăng hạng V-League, cuộc chiến ở nhóm cuối bảng nhằm tránh suất xuống hạng cũng diễn ra không kém phần quyết liệt. Chiến thắng đầu tiên của Huế trước chủ nhà Đại học Văn Hiến là minh chứng cho sự khốc liệt ấy. Thầy trò HLV Lê Chí Nguyện đã ăn mừng đầy cảm xúc sau khi vượt qua đối thủ, qua đó có 5 điểm và tạm vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, ba đội đang đứng cuối lần lượt là Long An và Lâm Đồng cùng có 4 điểm, còn Phú Thọ mới giành được 2 điểm. Khoảng cách giữa các đội không lớn, đồng nghĩa cuộc đua trụ hạng vẫn còn nhiều biến động.

HỮU THÀNH