U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Kỳ phùng địch thủ đối đầu

Các cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan dù ở đội tuyển quốc gia hay lứa tuổi trẻ luôn tạo sự quan tâm từ người hâm mộ bởi tính cạnh tranh quyết liệt. Ở lần so tài vào ngày 10-11 tại giải bóng đá giao hữu U23 quốc tế Gia Lai cũng không là ngoại lệ.

Những cuộc so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan luôn gay cấn như các lần chạm trán giữa đội tuyển quốc gia hai nước. Ảnh: VFF

Đến trước trận đấu này, U23 Thái Lan được dự báo sẽ gây khó khăn cho đội chủ nhà khi họ chuẩn bị lực lượng rất tốt với nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm trận mạc. Dù chỉ sang Pleiku 24 tiếng trước trận ra quân, nhưng U23 Thái Lan là đối thủ không dễ xem nhẹ.

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul có trong tay đội hình tốt nhất và xem các trận đấu tại Pleiku là dịp để dàn cầu thủ trẻ Thái Lan có thêm cơ hội trau dồi kinh nghiệm quốc tế. Những trận thắng trước Kyrgyzstan 3-2 và Hong Kong (Trung Quốc) 5-1 tại ASIAD 20 vừa qua của dàn cầu thủ này là điều không thể xem nhẹ.

U23 Thái Lan và U23 Việt Nam cũng từng gặp mặt tại Trung Quốc hồi đầu năm, khi ấy các cầu thủ Thái Lan thắng 1-0. Thực lực của U23 Việt Nam lúc này có nhiều thay đổi, trẻ trung hơn khi nhiều cầu thủ tốt ở lứa này đang phục vụ ở đội tuyển Việt Nam.

Williams Minh Hoàng được kỳ vọng sẽ tạo "luồng gió mới" trên hàng công U23 Việt Nam. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Tương tự như U23 Thái Lan, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cũng mới tập trung vào ngày 9-11, song song với thời gian tập trung đội tuyển Việt Nam do lịch FIFA Days. Thời gian hẹp cùng nhiều vị trí mới là bài toán không dễ cho “bộ tham mưu” đội tuyển U23 Việt Nam, nhất là gặp Thái Lan ngay ở trận ra quân.

HLV Đinh Hồng Vinh sẽ xây dựng bộ khung chủ lực từ dàn cầu thủ vừa tham dự ASIAD 20 như thủ môn Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Nguyễn Lương Tuấn Khải và Nguyễn Quốc Toản. Cùng với đó là bộ đôi Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa được kỳ vọng sẽ gánh team thành công ở khu vực giữa sân và trên tấn công.

Phát biểu trước giờ nhập cuộc, HLV Đinh Hồng Vinh nói: “Chúng tôi đến đây với mục tiêu thi đấu hết mình, thể hiện tinh thần vì màu cờ sắc áo, cống hiến cho người hâm mộ và từng bước xây dựng một đội tuyển U23 có chất lượng tốt nhất trong tương lai”.

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