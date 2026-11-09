"Nóng" từ băng ghế huấn luyện đến sân cỏ

Cùng mang mục tiêu phát triển lực lượng cho tuyển quốc gia, cuộc đối đầu giữa hai đội trẻ Việt Nam và Thái Lan vẫn có ý nghĩa riêng về danh dự và sự cạnh tranh giữa hai nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á.

HLV Đinh Hồng Vinh kỳ vọng nhiều vào 2 chân sút Việt kiều Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Màn đấu trí giữa hai nhà cầm quân

Xét về tương quan lực lượng, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều có những cầu thủ từng trải nghiệm sân chơi châu lục. Tuy nhiên, hai đội bước vào giải với mục tiêu và cách chuẩn bị khác nhau. U23 Việt Nam có lợi thế được tập luyện tại Pleiku, trong khi U23 Thái Lan phải di chuyển gấp sau lịch thi đấu quốc nội. Đáng chú ý, nhiều cầu thủ của cả hai đội vừa trải qua những trận đấu ở cấp CLB, khiến việc phân bổ thể lực trở thành yếu tố quan trọng.

HLV Đinh Hồng Vinh xác định Gia Lai VTV Cup 2026 là dịp để U23 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, xây dựng lực lượng hướng đến các giải đấu năm 2027 và xa hơn là đội tuyển quốc gia. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi đến đây với mục tiêu thi đấu hết mình, thể hiện tinh thần vì màu cờ sắc áo, cống hiến cho người hâm mộ và từng bước xây dựng một đội tuyển U23 có chất lượng tốt nhất trong tương lai”. Điều này cho thấy nhà cầm quân Việt Nam muốn tận dụng giải đấu để đánh giá khả năng kết hợp giữa nhóm cầu thủ từng dự ASIAD và những gương mặt mới.

Bên kia chiến tuyến, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul cũng xem giải đấu tại Gia Lai là bước chuẩn bị đầu tiên cho vòng loại U23 châu Á. Nhà cầm quân người Thái Lan đặc biệt quan tâm đến khả năng hòa nhập giữa các cầu thủ trẻ và những gương mặt giàu kinh nghiệm. Ông khẳng định mục tiêu của đội là thể hiện tốt nhất khả năng ở mỗi trận đấu và xem cuộc chạm trán U23 Việt Nam là màn so tài đặc biệt. Dù đặt trọng tâm vào phát triển lực lượng, U23 Thái Lan vẫn tuyên bố sẽ thi đấu hết mình trước đội chủ nhà.

Về chuyên môn, cuộc cạnh tranh ở tuyến giữa nhiều khả năng quyết định khả năng kiểm soát thế trận. HLV Đinh Hồng Vinh cần tính toán cách bố trí nhân sự nhằm duy trì khả năng tranh chấp, phối hợp nhóm nhỏ nhuần nhuyễn và hạn chế những pha phản công nhanh của đối thủ. Nguyễn Đức Phú, Cao Hoàng Minh có thể mang đến thêm lựa chọn ở khu vực trung tuyến, trong khi những cầu thủ có kỹ thuật như Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa được kỳ vọng tạo đột biến khi đội nhà chuyển sang tấn công.

Giải quốc tế Gia Lai dành cho lứa U23 có sự góp mặt của chủ nhà Việt Nam, Thái Lan, Qatar và Singapore. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Phía U23 Thái Lan sở hữu những cầu thủ có khả năng tạo khác biệt như Paripan Wongsa và Jehhanafee Mamah. Khả năng phối hợp tốc độ, di chuyển khai thác khoảng trống và tận dụng thời điểm hàng thủ đối phương mất tập trung là những điểm mạnh mà đội khách có thể phát huy. Vì vậy, HLV Thawatchai nhiều khả năng ưu tiên sự linh hoạt trong chuyển trạng thái, không để các cầu thủ dâng cao thiếu kiểm soát.

Màn đấu trí giữa hai nhà cầm quân còn nằm ở cách sử dụng nhân sự trong từng thời điểm. HLV Đinh Hồng Vinh có thể tận dụng lợi thế sân nhà để chủ động kiểm soát bóng, gây sức ép và tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện. Trong khi đó, HLV Thawatchai cần tính toán thời lượng thi đấu của những cầu thủ vừa trải qua lịch thi đấu dày đặc, đồng thời sử dụng các phương án dự bị để duy trì tốc độ trận đấu.

Duyên nợ giữa hai thế lực Đông Nam Á

Sức nóng của cuộc đối đầu giữa bóng đá Việt Nam – Thái Lan được hun đúc qua nhiều thế hệ và ở mọi cấp độ đội tuyển. Riêng trong 3 năm gần đây, những lần chạm trán giữa hai đội trẻ liên tục mang đến các diễn biến đáng chú ý, với kết quả thay đổi qua từng giải đấu.

Tại SEA Games 32 năm 2023 ở Campuchia, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan hòa nhau 1-1 ở lượt trận cuối vòng bảng. Kết quả này giúp hai đội cùng giành quyền vào bán kết, nhưng cũng cho thấy sự cân bằng trong cuộc cạnh tranh giữa hai nền bóng đá trẻ hàng đầu khu vực.

HLV Đinh Hồng Vinh cùng các cộng sự lên phương án kỹ lưỡng cho màn tái ngộ Thái Lan. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Đến SEA Games 33 năm 2025 tại Thái Lan, màn tái đấu ở trận chung kết trở thành một trong những cuộc so tài đáng nhớ nhất. Đội chủ nhà sớm dẫn trước 2-0 nhờ các bàn thắng của Yotsakorn Burapha và Seksan Ratree. Tuy nhiên, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đã thể hiện bản lĩnh khi Đình Bắc rút ngắn tỷ số trên chấm phạt đền, trước khi đối phương đá phản lưới nhà, đưa trận đấu về thế hòa 2-2.

Trong hiệp phụ, Nguyễn Thanh Nhàn ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2, giúp Việt Nam giành HCV ngay trên sân của đối thủ. Màn ngược dòng này trở thành dấu ấn đặc biệt trong lịch sử đối đầu hai đội.

Tuy nhiên, U23 Thái Lan đã có màn đáp trả ở giải giao hữu CFA Team China 2026 tại Trung Quốc. Ngày 28-3, đội bóng xứ Chùa vàng đánh bại U23 Việt Nam 1-0 nhờ bàn thắng ngay phút đầu tiên của Jehhanafee Mamah. Khi ấy, U23 Việt Nam sử dụng lực lượng trẻ với nòng cốt là các cầu thủ sinh từ năm 2005 trở về sau, trong khi đối thủ có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn. Dù tạo được một số cơ hội trong hiệp hai, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn không thể tìm được bàn gỡ.

Cuộc tái ngộ giữa hai đội bóng trẻ Việt Nam - Thái Lan chiều 10-11 trên sân Pleiku (Gia Lai) hứa hẹn vô cùng quyết liệt và hấp dẫn.

HƯƠNG THU