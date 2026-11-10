Bộ Công an Việt Nam thi đấu bóng đá giao hữu cùng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan

Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (6-8-1976 – 6-8-2026), chiều 10-11 trên sân Thống Nhất (TPHCM) đã diễn ra trận bóng đá giao hữu giữa hai đội Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Cầu thủ hai đội chụp hình lưu niệm trước trận đấu. Ảnh: DUY ANH

Việt Nam và Thái Lan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 6-8-1976. Sau 50 năm, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng được vun đắp, phát triển. Đặc biệt, Việt Nam và Thái Lan chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào ngày 16-5-2025 nhân chuyến thăm của Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra tại Hà Nội. Trận giao hữu bóng đá lần này nằm trong chuỗi hoạt động hòa chung không khí kỷ niệm dấu mốc lịch sử đó.

Đây là dịp để lực lượng Công an hai nước giao lưu, tăng cường hiểu biết, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, đồng thời lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục thể thao, thi đấu trung thực, cao thượng. Bóng đá, môn thể thao được yêu thích ở cả hai quốc gia, trở thành ngôn ngữ chung để những cuộc gặp gỡ chính thức thêm gần gũi và những mối quan hệ giữa con người với con người, quốc gia và quốc gia được nối dài.

Tham dự lễ khai mạc, về phía Việt Nam có Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Trưởng Ban tổ chức; ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; các lãnh đạo Công an TPHCM; đại diện Sở Văn hóa -Thể thao, Sở Ngoại vụ TPHCM cùng đại diện Cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Đội Bộ Công an Việt Nam thắng chung cuộc với tỷ số 2-0.

Về phía Thái Lan có ông Ponphon Pongpetch, Tùy viên kiểm soát ma túy Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam; bà Wichulee Chotbenjakul, Phó Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM; Đại tá Chaiyong Khumpiam, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ học thuật, Đào tạo thuộc Tổng cục Cảnh sát Điều tra Trung ương, Trưởng đoàn Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Đội hình của Bộ Công an Việt Nam có sự kết hợp giữa lãnh đạo, chiến sĩ và các cầu thủ chuyên nghiệp đang khoác áo CLB Công an TPHCM, PVF.

Phía Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan gồm các chiến sĩ đang công tác trong ngành. Dù vậy, chất lượng chuyên môn của đội khách rất tốt. Theo đó, các cầu thủ được tuyển chọn, mỗi năm sinh hoạt và thi đấu cùng nhau 3 đến 4 tháng nên có sự gắn kết, đồng thời thường xuyên được cọ xát ở các giải bóng đá dành cho lực lượng cảnh sát tại Thái Lan. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội Bộ Công an Việt Nam.

KHÁNH VÂN