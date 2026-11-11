Bóng đá trong nước

VFF lên tiếng về việc một số thành viên CLB Long An bị khởi tố

SGGPO

Ngày 11-11, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức lên tiếng về vụ việc một số thành viên của CLB bóng đá Long An tham gia thi đấu tại mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2025-2026 bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành khởi tố.

Các bị can trong vụ án liên quan đến CLB Long An - Ảnh: Cục Cảnh sát hình sự
Các bị can trong vụ án liên quan đến CLB Long An - Ảnh: Cục Cảnh sát hình sự

VFF nêu rõ, ngay sau khi có thông tin và căn cứ từ quyết định khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ban hành quyết định kỷ luật, yêu cầu đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức đối với các cá nhân liên quan của CLB Bóng đá Long An, kể từ ngày 17-9-2026.

Đây là động thái thể hiện quan điểm nhất quán của VFF trong việc kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định và đạo đức trong hoạt động bóng đá. Đồng thời, đây cũng là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa VFF và Cục Cảnh sát hình sự trong Quy chế phối hợp năm 2023, góp phần bảo đảm tính trung thực, công bằng và minh bạch của các giải đấu.

VFF khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, theo dõi diễn biến vụ việc và căn cứ kết luận của cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý các vấn đề liên quan theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của bóng đá Việt Nam.

VFF yêu cầu các câu lạc bộ, cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài và các thành viên tham gia hoạt động bóng đá nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ nghiêm các quy định của VFF, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp; tuyệt đối không tham gia đánh bạc, cá cược bất hợp pháp hoặc các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh và sự phát triển lành mạnh của bóng đá Việt Nam.

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KHÁNH VÂN

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Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Đánh bạc Cá cược Nhất quán Khởi tố Đồ vật Phối hợp chặt chẽ Lịch sử bóng đá Việt Nam

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