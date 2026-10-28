Vì sao Man United chưa sa thải Carrick?

Man United từng lên kế hoạch sa thải Michael Carrick trước chuyến làm khách trên sân Chelsea, nhưng chưa tìm được người thay thế phù hợp.

Carrick rất khó giữ được công việc tại Man United. Ảnh: THX

Nguồn tin từ Man United xác nhận Carrick sẽ tiếp tục ngồi ghế HLV trưởng trong chuyến làm khách đến sân Stamford Bridge gặp Chelsea ở vòng 9 Premier League cuối tuần này. Ông cùng các cầu thủ “Quỷ đỏ” sẽ có thêm một cơ hội để cải thiện tình hình.

Trước đó, Man United không xác nhận liệu Carrick có trực tiếp chỉ đạo buổi tập hôm thứ Ba (giờ Anh) hay không. Phải mất khoảng 40 giờ sau thất bại 0-3 trước Bournemouth, ban lãnh đạo CLB mới thông báo Carrick vẫn tiếp tục công việc.

Nhưng tương lai của Carrick tại Old Trafford vẫn chưa được đảm bảo. Hôm thứ Hai, giám đốc điều hành Omar Berrada và giám đốc bóng đá Jason Wilcox đã có cuộc thảo luận kéo dài về khả năng thay đổi HLV.

Ban đầu, lãnh đạo Man United muốn bổ nhiệm HLV mới trước trận gặp Chelsea. Tuy nhiên, kế hoạch trên không thể triển khai do chưa đạt được sự đồng thuận về người kế nhiệm Carrick.

HLV 45 tuổi vẫn phải chịu sức ép lớn sau chuỗi tám trận không thắng của Man United và việc đội bóng rơi xuống vị trí thứ 16 tại Premier League.

Chưa tìm được người thay thế phù hợp

Ban lãnh đạo Man United vẫn chưa hài lòng với những ứng viên thay thế Carrick. CLB thậm chí chưa chính thức liên hệ với Antonio Conte, người đang thất nghiệp kể từ khi rời Napoli vào mùa hè.

Eddie Howe nhiều khả năng sẽ cân nhắc nghiêm túc nếu nhận được lời đề nghị từ Man United. Ông từng làm việc với Dan Ashworth, cựu giám đốc thể thao của đội bóng, tại Newcastle và có mối quan hệ với Sir Dave Brailsford, cựu thành viên ban lãnh đạo “quỷ đỏ”.

Tuy nhiên, cả Ashworth lẫn Brailsford đều đã rời Man United. Ashworth ra đi vào tháng 12/2024, còn Brailsford rời CLB khoảng sáu tháng sau đó.

Julian Nagelsmann cũng có mối liên hệ với Man United thông qua Christopher Vivell, giám đốc tuyển dụng của CLB. Hai người từng làm việc cùng nhau tại tập đoàn Red Bull. Dù vậy, Wilcox có vị thế cao hơn Vivell trong cơ cấu quản lý hiện tại. Vivell được cho là cảm thấy vai trò của mình bị xem nhẹ tại Old Trafford.

Đáng chú ý, cả Howe lẫn Nagelsmann đều không nằm trong danh sách ứng viên cho vị trí HLV trưởng Man United ở nửa sau mùa giải trước.

Quá trình tìm HLV mới vẫn bế tắc

Kể từ khi Ruben Amorim ra đi, quá trình tìm kiếm HLV lâu dài của Man United gần như không có tiến triển đáng kể, ngoài việc cân nhắc Carrick.

Man United từng có 12 chiến thắng trong 16 trận để giành vé dự Champions League dưới thời Carrick. Điều đó giúp Carrick từ HLV tạm quyền trở thành HLV chính thức của Man United. Tuy nhiên, phong độ sa sút gần đây của CLB khiến ban lãnh đạo phải xem xét lại quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào ông.

Andoni Iraola từng được Man United theo dõi sát sao khi hợp đồng của ông với Bournemouth sắp hết hạn. Dù vậy, Man United không có động thái liên hệ cụ thể. Sau đó, Iraola gia nhập Liverpool.

Fabian Hurzeler gần như bị loại khỏi danh sách ứng viên thay Carrick do mức phí bồi thường hợp đồng với Brighton quá cao.

Unai Emery, HLV Aston Villa, là người được nhiều thành viên Man United đánh giá cao. Tuy nhiên, ông còn hợp đồng với đội chủ sân Villa Park đến năm 2029 và mức phí giải phóng hợp đồng cũng không hề thấp.

Một khác biệt khác nằm ở cơ cấu quản lý. Emery giữ chức danh quản lý (manager) tại Aston Villa, với phạm vi trách nhiệm rộng hơn vai trò HLV trưởng (coach) đơn thuần. Trong khi đó, kể từ khi Sir Jim Ratcliffe trở thành đồng chủ sở hữu vào tháng 2/2024, Man United ưu tiên mô hình HLV trưởng hoạt động trong cơ cấu quản lý do các giám đốc điều hành định hướng.

Mùa trước, Wilcox từng tự ví mình là “người quản lý” của Man United. Cách diễn đạt này khiến Amorim tức giận và góp phần làm gia tăng mâu thuẫn trước khi HLV người Bồ Đào Nha bị sa thải đột ngột vào tháng Giêng.

Những bất đồng trong cách lựa chọn HLV

Hai năm trước, Berrada là người thúc đẩy việc bổ nhiệm Amorim, trong khi Ashworth ủng hộ phương án tuyển một HLV người Anh và đề cử Howe.

Với tư cách giám đốc bóng đá, Wilcox cũng từng hai lần bổ nhiệm HLV người Anh, trong đó có Russell Martin khi ông còn làm việc tại Southampton và Carrick tại Man United.

Việc lãnh đạo Man United chưa thống nhất được người thay thế giúp Carrick tiếp tục tại vị. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa chiếc ghế của ông đã an toàn.

Man United vẫn phải giải quyết bài toán quan trọng hơn: tìm được một HLV phù hợp với đội bóng, đồng thời thống nhất cách vận hành giữa ban lãnh đạo và ban huấn luyện. Nếu không, việc thay đổi người cầm quân có thể chỉ tiếp tục kéo dài những bất ổn tại Old Trafford.

PHẠM QUANG