Gary Neville: Sa thải HLV là sự giải thoát cho cả Man United và Carrick

Cựu thủ quân Man United, Gary Neville tin rằng giữ HLV Carrick chỉ phản ánh sự thiếu quy hoạch của thượng tầng, đồng thời nhấn mạnh sự suy tàn suốt 13-14 năm qua bắt nguồn từ chính chủ sở hữu là gia đình Glazer.

Man United đang lâm vào khủng hoảng. Ảnh: THX

Man United đang trải qua khởi đầu mùa giải tệ hại nhất trong 40 năm qua khi chỉ giành 7 điểm sau 8 vòng đấu tại Premier League, đứng sát nhóm xuống hạng vỏn vẹn 1 điểm sau thất bại 0-3 trước Bournemouth. Dù trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" vẫn quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Michael Carrick.

Nhìn nhận về động thái này, Neville cho rằng việc giữ Carrick không xuất phát từ niềm tin chiến lược mà là hệ quả của sự bối rối: "Tôi nghĩ thượng tầng đã tranh luận qua lại sau trận thua Bournemouth đến mức rơi vào bế tắc và nghĩ 'chúng ta sẽ cứ ở lại với ông ấy'". Theo ông, quyết định giữ Carrick là do "sự thiếu quy hoạch, thiếu các phương án thay thế khả dĩ và sự yếu kém trong khâu ra quyết định".

Neville đưa ra quan điểm rằng đôi khi việc bị sa thải lại là điều tốt nhất cho một chiến lược gia đang chịu áp lực tột cùng. Bằng trải nghiệm cay đắng của chính mình trong quá khứ khi còn làm HLV tại La Liga, cựu hậu vệ tuyển Anh bộc bạch: "Đôi khi một HLV cần bị sa thải vì chính lợi ích của bản thân họ. Khi tôi còn ở Valencia, tôi đã cảm thấy hạnh phúc khi họ giải thoát cho tôi khỏi sự đau khổ đó".

Dù Carrick nhận được sự ủng hộ từ khán giả trên khán đài Old Trafford, các CĐV Man United trút những tiếng la ó dữ dội vào các cầu thủ. Tuy nhiên, Neville khẳng định gốc rễ của bi kịch kéo dài suốt 13–14 năm qua kể từ triều đại Sir Alex Ferguson không nằm ở băng ghế chỉ đạo mà thuộc về gia đình ông chủ Glazer.

Neville chỉ ra rằng Manchester United đang phải gánh khoản nợ khổng lồ lên tới 1,2 tỷ bảng (1,6 tỷ USD), khiến đội bóng rơi vào thế bị gông cùm. Ông chỉ trích việc gia đình Glazer nhượng lại mảng bóng đá cho tỷ phú Jim Ratcliffe là hành động "nực cười" nhằm trốn tránh trách nhiệm sau hơn một thập kỷ thất bại tồi tệ.

Cuối cùng, Neville đưa ra thông điệp: "Thế là quá đủ, nhà Glazer phải bán toàn bộ CLB. Người hâm mộ đã chịu đựng quá đủ rồi. Họ phải ra đi ngay lập tức".

LONG KHANG