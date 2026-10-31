Tottenham đã có thể “cất tiếng gáy” dưới thời De Zerbi?

Tottenham đang trải qua những ngày tháng thăng hoa dưới triều đại của HLV Roberto De Zerbi. Sau chiến thắng trước Chelsea, họ tràn đầy tự tin hướng tới trận derby gặp Crystal Palace.

Trước thềm cuộc đọ sức với Crystal Palace ở vòng 9 Premier League, mối quan tâm lớn nhất của người hâm mộ Spurs đổ dồn vào tình trạng sức khỏe của James Maddison. Ngôi sao người Anh phải rời sân sớm trong hiệp hai trận thắng Chelsea, làm dấy lên những lo ngại về một chấn thương mới. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV De Zerbi xác nhận Maddison hoàn toàn sẵn sàng ra sân.

Maddison từng trải qua một chặng đường đầy trắc trở khi phải nghỉ thi đấu phần lớn mùa giải trước vì chấn thương dây chằng chéo trước. Ngay ở trận mở màn mùa giải năm nay gặp Brentford, anh tiếp tục dính chấn thương vai. Dẫu vậy, kể từ khi trở lại đội hình xuất phát và ghi bàn trong chiến thắng trước Coventry City, tiền vệ mang áo số 10 lập tức lấy lại vai trò nhạc trưởng.

Bên cạnh Maddison, Tottenham còn đón nhận sự trở lại quan trọng của hậu vệ cánh Destiny Udogie. Cầu thủ người Italy đã bình phục chấn thương đầu gối sau khi vắng mặt ở 2 trận đấu gần nhất, giúp De Zerbi có lại quân bài phòng ngự - tấn công biến hóa bên hành lang cánh trái.

Chiến thắng 2-0 trước Chelsea tại Stamford Bridge không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn mà còn là lời khẳng định cho sự định hình rõ nét trong triết lý bóng đá của De Zerbi tại Tottenham. Spurs thi đấu chủ động, kiểm soát không gian tốt và luân chuyển bóng cực kỳ nhịp nhàng.

Trong hệ thống chiến thuật của De Zerbi, tân binh Mateus Fernandes đang nổi lên như một mắt xích không thể thay thế ở tuyến giữa. Khả năng tịnh tiến bóng, thoát pressing linh hoạt và nhãn quan chiến thuật sắc bén của tiền vệ người Bồ Đào Nha giúp Tottenham duy trì sự áp đảo ở khu vực trung tuyến.

Trên hàng công, sự thăng hoa của tài năng trẻ 21 tuổi Mathys Tel đang mang đến làn gió mới. Pha solo ghi bàn đẳng cấp của Tel vào lưới Chelsea là minh chứng cho sự tự tin và tiềm năng to lớn của chân sút này. Nếu đánh bại Crystal Palace, Tottenham sẽ có lần đầu tiên giành 3 chiến thắng liên tiếp tại Premier League kể từ tháng 2 -2025.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Tottenham

Kinsky; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Robertson; Gallagher, Fernandes, Tonali; Kudus, Marmoush, Tel Crystal Palace

Henderson; Canvot, Disasi, Richards; Khalaili, Wharton, Kamada, Mitchell; Pino, Nketiah; Mateta

Ở bên kia chiến tuyến, Crystal Palace đang ngụp lặn ở nhóm bét bảng xếp hạng. Kể từ cuối năm 2025, Palace là đội bóng nhận nhiều thất bại nhất và để thủng lưới nhiều bàn nhất tại Premier League. Dù vừa tìm lại niềm vui chiến thắng 1-0 trước Fulham tại Carabao Cup nhờ bàn thắng của Eddie Nketiah, đoàn quân của HLV Oliver Glasner vẫn đối mặt với thử thách cực lớn khi phải làm khách tại Bắc London.

Sự sa sút của Palace nằm ở hàng phòng ngự thiếu gắn kết và khả năng tận dụng cơ hội yếu kém của các chân sút trên hàng công. Khi phải đối đầu với một Tottenham đang sở hữu sự trở lại của các trụ cột như Maddison và Udogie, cơ hội tạo nên bất ngờ của đội khách là rất nhỏ.

Theo dự đoán từ Siêu máy tính Opta, Tottenham nắm giữ cơ hội giành chiến thắng áp đảo lên tới 54,2%. Trong khi đó, cơ hội ra về với 3 điểm của Crystal Palace chỉ đạt 22,3%, và tỷ lệ hai đội chia điểm là 23,5%.

LONG KHANG