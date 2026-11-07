Deschamps từ chối dẫn dắt Man United

Man United đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm người thay thế Michael Carrick khi Didier Deschamps không có ý định tiếp quản chiếc ghế nóng tại Old Trafford.

HLV Deschamps đã chia tay tuyển Pháp sau World Cup 2026. Ảnh: THX

Theo tờ Daily Mirror (Anh), HLV Didier Deschamps, người vừa khép lại hành trình 14 năm dẫn dắt đội tuyển Pháp sau World Cup 2026, đã thông báo với Man United rằng ông không hứng thú với vị trí HLV trưởng đội chủ sân Old Trafford.

Hiện tại, HLV Michael Carrick vẫn đang tại vị. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Man United được cho là đã âm thầm tiến hành các cuộc đàm phán với những ứng viên tiềm năng trong nhiều tuần qua, sau khởi đầu mùa giải đáng thất vọng khiến đội bóng rơi xuống vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

HLV Eddie Howe, Fabian Hurzeler, Unai Emery và Antonio Conte đều nằm trong danh sách những ứng viên được cân nhắc. Kỳ nghỉ quốc tế trong tháng này được xem là thời điểm thuận lợi để các CLB thực hiện những thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Deschamps từng được xem là lựa chọn phù hợp với Manchester United bởi ông hiện không còn ràng buộc công việc và có thể bắt đầu ngay lập tức, đồng thời "quỷ đỏ" cũng không phải trả phí bồi thường hợp đồng. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Pháp không vội vàng trở lại công việc và được cho là đã từ chối lời đề nghị từ đội chủ sân Old Trafford.

Deschamps sở hữu sự nghiệp cầu thủ và HLV đáng nể. Khi còn thi đấu, ông từng vô địch World Cup cùng đội tuyển Pháp. Trên cương vị HLV, ông từng giúp Marseille giành chức vô địch Ligue 1, đưa AS Monaco vào chung kết Champions League và dẫn dắt Juventus trở lại Serie A sau bê bối Calciopoli.

Trong khi tương lai của Carrick vẫn chưa được đảm bảo, trận thắng ngược dòng của Man United trước AS Roma tại Champions League đã phần nào giúp nhà cầm quân này giảm bớt áp lực. Matheus Cunha lập cú đúp ở những phút cuối, mang về chiến thắng quan trọng 3-2 cho Man United.

Dù vậy, Carrick chỉ còn trận đấu với Aston Villa tại Old Trafford vào chiều Chủ nhật trước kỳ nghỉ quốc tế để chứng minh với ban lãnh đạo rằng ông xứng đáng tiếp tục dẫn dắt đội bóng.

Chiến thắng trước AS Roma cũng giúp Manchester United tránh khỏi nguy cơ trải qua chuỗi 10 trận liên tiếp không thắng, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử CLB. Trước đó, đội bóng đã trải qua giai đoạn đầy khó khăn với những thất bại nặng nề trước Como và Bournemouth, trong đó trận thua Bournemouth diễn ra ngay tại Old Trafford.

Không khí trong phòng thay đồ cũng trở nên căng thẳng khi một số cầu thủ công khai bày tỏ sự bất mãn. Đội trưởng Bruno Fernandes từng chỉ trích chiến thuật của Carrick sau thất bại 1-4 trước Como. Hệ quả là tiền vệ người Bồ Đào Nha bị đẩy lên băng ghế dự bị trong trận đấu tiếp theo gặp Bournemouth.

Trong khi đó, Lisandro Martinez cũng lên tiếng chỉ trích Giám đốc bóng đá Jason Wilcox về công tác chuyển nhượng, cho rằng chất lượng đội hình Man United chưa đáp ứng được yêu cầu sau kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua.

Nếu Carrick phải rời ghế HLV trưởng, Man United vẫn chưa xác định được người kế nhiệm phù hợp.

Deschamps vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận ngồi ghế nóng ở Man United. Ảnh: THX

Trong số những ứng viên được quan tâm, Unai Emery đang đứng trước khả năng ký hợp đồng mới với Aston Villa, qua đó có thể gắn bó với đội bóng trong gần một thập kỷ. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng đã có cuộc gặp với ban lãnh đạo Aston Villa hôm thứ Tư.

Fabian Hurzeler cũng không phải phương án dễ tiếp cận. HLV của Brighton không có điều khoản giải phóng hợp đồng, đồng nghĩa Manchester United sẽ phải chi một khoản phí bồi thường rất lớn nếu muốn đưa ông về Old Trafford. Vì vậy, khả năng thương vụ này thành hiện thực vẫn còn nhiều dấu hỏi, bất chấp sự yêu mến mà Hurzeler nhận được từ người hâm mộ Manchester United.

Trong khi đó, Julian Nagelsmann và Antonio Conte đều là những cái tên được nhắc đến trong danh sách ứng viên. Conte từng bày tỏ mong muốn thử sức với nhiệm vụ khôi phục vị thế cho một đội bóng từng là thế lực lớn nhưng đang sa sút.

Manchester United vì thế vẫn đứng trước bài toán khó trên băng ghế huấn luyện. Việc Deschamps không mặn mà với lời đề nghị từ Old Trafford càng khiến kế hoạch tìm kiếm người dẫn dắt đội bóng của đồng chủ sở hữu "quỷ đỏ" Sir Jim Ratcliffe trở nên phức tạp.

PHẠM QUANG