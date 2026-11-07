Troyes khó cản bước tiến của PSG

Paris Saint Germain (PSG) bước vào trận đấu của vòng 10 ở Ligue 1, rạng sáng 8-11, trên sân Parc des Princes với mục tiêu giành trận thắng thứ 7 liên tiếp tại giải đấu quốc nội và cũng là chiến thắng thứ 11 liên tiếp trên mọi đấu trường.

PSG được dự báo thắng trận thứ 7 liên tiếp (Ảnh: THX)

Nhà đương kim vô địch châu Âu PSG đã không đánh mất điểm nào trong suốt 2 tháng qua. Đoàn quân của HLV Luis Enrique được đánh giá cao hơn, với dự đoán kéo dài chuỗi trận thắng áp đảo của họ trước Troyes, đội chỉ giành được 1 chiến thắng trong 7 trận gần nhất.

PSG luôn bước vào mỗi mùa giải Ligue 1 với tư cách là ứng cử viên vô địch hàng đầu. Nhưng ngay cả người hâm mộ của họ cũng ngạc nhiên trước chuỗi trận thắng quá ấn tượng ở thời điểm hiện tại của đội bóng thành Paris.

Đội bóng của HLV Enrique có xu hướng bùng nổ phong độ sau giai đoạn năm mới. Tuy nhiên, ở Ligue 1 mùa giải 2026-2027 này, PSG dường như đã tìm thấy nhịp điệu thi đấu cần thiết của mình sớm hơn một cách đáng kể.

Sau 2 trận hòa mở màn trước Rennes và Lille (đều hòa 2-2 trên sân đối phương), PSG để thua AS Monaco 1-2 ngay tại sân nhà Parc des Princes ở vòng 3. Nhưng từ sau thời điểm đó, các học trò ông Enrique đã siết chặt lại đội ngũ, bắt đầu với chiến thắng Brest 1-0 vào giữa tháng 9, trước khi thắng tiếp Marseille, Le Mans, Strasbourg, Lyon và Le Havre để vươn lên dẫn đầu Ligue 1.

Sau vòng 10, PSG vẫn có nguy cơ mất ngôi đầu vào tay Lille (kém 2 điểm), Lyon hoặc Paris FC (cùng kém 3 điểm). Tuy nhiên, nếu đánh bại Troyes, đội bóng thủ đô sẽ tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu Ligue 1. Trong quá khứ, PSG chưa từng thất bại khi đối đầu Troyes, với 13 trận thắng và 4 trận hòa. Trong 2 lần chạm trán gần nhất tại Ligue 1 mùa giải 2022-2023, PSG thắng lần lượt 4-3 và 3-1.

Thậm chí ở mùa giải 2015-2016, PSG còn thắng Troyes với tỷ số rất đậm là 4-1 và 9-0. Thứ hạng 16 hiện tại của Troyes cũng nói lên nhiều vấn đề, chỉ với 8 điểm sau 9 vòng, đứng trên 2 đội cuối bảng là Le Mans và Le Havre.

Về mặt tích cực, đội bóng của Stephane Dumont đã bất bại ở 2 vòng gần đây, thắng Le Mans 2-0 (nhờ công của Mouhamed Diop và Ismael Boura) và hòa không bàn thắng trước Toulouse.

Tuy nhiên, đối đầu với PSG là một thử thách hoàn toàn khác, như những gì từng xảy ra trong quá khứ. Một thất bại thứ 6 có thể đẩy họ trở lại 2 vị trí cuối bảng, dù kết quả đó còn phụ thuộc vào việc Le Mans có đánh bại Monaco hay không.

PSG sẽ ra sân mà không có Achraf Hakimi do cần nghỉ ngơi cho đến khi bắt đầu kỳ nghỉ quốc tế. Sau khi đá chính 13/14 trận kể từ đầu mùa giải, cầu thủ người Morocco chờ gia nhập tuyển quốc gia, nơi anh thi đấu 2 trận gặp Niger trong khuôn khổ vòng loại Africa Cup of Nations 2027.

Đ.Hg.