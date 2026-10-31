Hakimi lập hat-trick đầu tiên, Luis Enrique đi vào lịch sử PSG

Hậu vệ phải Achraf Hakimi đã lập hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp và có thêm 2 pha kiến ​​tạo trong chiến thắng áp đảo 5-1 trước Le Havre tại giải vô địch quốc gia Pháp, góp công lớn giúp Luis Enrique trở thành HLV giành nhiều chiến thắng nhất trong lịch sử PSG.

Achraf Hakimi đóng góp lớn trên mặt trận tấn công nhờ khả năng tạo ra khác biệt. Ảnh: THX

PSG đã giành chiến thắng thuyết phục 5-1 trên sân của Le Havre vào rạng sáng ngày 31-10, trong khuôn khổ vòng đấu thứ 9 của Ligue 1 mùa giải 2026-2027. Ngôi sao người Morocco Achraf Hakimi trở thành tâm điểm của trận đấu khi lập một cú hat-trick. Đây cũng là cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp của cầu thủ 27 tuổi này, tính cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia, sau tổng cộng 486 trận đấu.

“Đây là một buổi tối tuyệt vời đối với tôi, không chỉ vì đội giành chiến thắng mà còn vì đây là hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp của tôi”, Hakimi chia sẻ với PSG TV. “Tôi cảm thấy rất vui và hy vọng sẽ ghi được càng nhiều bàn thắng càng tốt trong màu áo này”.

Trận đấu khởi đầu đầy bất ngờ cho đội chủ nhà khi Josh Maja đưa Le Havre vươn lên dẫn trước ở phút 18. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô Paris đã nhanh chóng đáp trả với bàn gỡ hòa của Mika Goets ở phút 26. Chỉ hai phút sau đó, Hakimi đã ghi bàn giúp PSG lần đầu vượt lên dẫn trước.

Trong hiệp 2, hậu vệ cánh người Morocco tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc. Anh ghi bàn thắng thứ 2 cho cá nhân mình từ một cú sút phạt trực tiếp đầy đẳng cấp khiến thủ môn của Le Havre không thể cản phá.

Senny Mayulu nới rộng cách biệt cho PSG bằng bàn thắng thứ tư ở phút 62. Chỉ 7 phút sau đó, Hakimi - cầu thủ chưa từng ghi bàn trong mùa giải này trước khi trận đấu bắt đầu - đã hoàn tất cú hat-trick đáng nhớ, khép lại một đêm thi đấu thăng hoa.

Cùng với 2 pha kiến tạo, Hakimi trở thành cầu thủ thứ 4 góp dấu giày vào 5 bàn thắng trong một trận đấu tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu trong 4 mùa giải gần đây - người gần nhất đạt được thành tích này tại Ligue 1 là Neymar, cũng trong màu áo PSG vào tháng 8-2022.

Kết quả này nâng tổng số trận thắng của HLV Luis Enrique lên con số 127, giúp ông vượt qua kỷ lục cũ do Laurent Blanc nắm giữ để trở thành nhà cầm quân có nhiều chiến thắng nhất trong lịch sử PSG.

“Tôi thật may mắn khi được dẫn dắt một CLB đẳng cấp như thế này và sở hữu trong tay những cầu thủ tuyệt vời”, Luis Enrique phát biểu trên PSG TV. “Tôi rất hạnh phúc và hy vọng sẽ tiếp tục tạo nên lịch sử tại Paris”.

Chiến thắng này đánh dấu chuỗi 9 trận thắng liên tiếp của PSG trên mọi đấu trường - trong đó có 6 chiến thắng liên tiếp tại giải quốc nội, một sự hồi sinh ấn tượng sau khi họ chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm trong 3 vòng đấu đầu tiên. PSG nâng tổng số điểm lên 20, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Pháp. Trong khi đó, Le Havre vẫn chỉ có vỏn vẹn 2 điểm và tiếp tục đứng ở vị trí cuối bảng.

LINH SƠN