Barcola từ chối ký hợp đồng mới với PSG

Theo Fabrizio Romano, Bradley Barcola đã quyết định không gia hạn hợp đồng với lại CLB Paris Saint Germain. Tiền đạo người Pháp này đã sẵn sàng cho một thử thách mới và có thể sẽ tìm thấy điều đó ở Premier League, nơi CLB Liverpool đang săn đón anh mạnh mẽ.

Barcola và Mbappe ở World Cup (Ảnh: THX)

Barcola hiện vẫn còn thời hạn hợp đồng với Nhà đương kim vô địch của UEFA Champions League cho đến giữa năm 2028 và đã gặt hái được rất nhiều thành công cùng CLB trong những năm gần đây. Cầu thủ chạy cánh trái này 2 hai lần liên tiếp vô địch Champions League cùng PSG, cùng nhiều danh hiệu khác tại Ligue 1, các giải đấu nước Pháp...

Tuy nhiên, trong mùa giải trước, mùa giải 2025-2026, cầu thủ mới 23 tuổi này không phải là người đá chính thường xuyên dưới thời HLV người Tây Ban Nha - Luis Enrique. Và trong những trận đấu quan trọng nhất của PSG, Desire Doue cùng Khvicha Kvaratskhelia được lựa chọn đá chính ở 2 bên cánh - khiến cho Barcola phải ngồi ngoài sân.

Đó cũng là lý do tại sao Barcola đã được nhiều CLB hàng đầu châu Âu liên hệ chuyển nhượng rất là nhiều, và do hợp đồng của anh chỉ kéo dài đến giữa năm 2028 càng làm dấy lên những tin đồn về việc anh sẽ rời khỏi sân Công viên các Hoàng tử!

Với việc Barcola quyết định không gia hạn hợp đồng, nhà báo Ben Jacobs cho rằng là PSG có khả năng sẽ bán anh, để thu lợi nhuận tái đầu tư vào đội hình với lại những cầu thủ khác. Barcola hiện được định giá ít nhất khoảng 90 triệu EUR.

Cũng theo thông tin của “Ông hoàng chuyển nhượng” Romano, Liverpool đang coi Barcola là bản hợp đồng trong mơ cho hàng công của họ. Điều đó có thể là tin xấu với lại tuyển thủ Hà Lan và cũng là đối thủ cạnh tranh vị trí - anh Cody Gakpo...

CLB Liverpool hiện cũng đang có Said El Mala (FC Koln) và Matias Fernendez-Pardo (Lille OSC) ở trong danh sách những lựa chọn thay thế tiềm năng. El Mala cũng đang được liên hệ mạnh mẽ với với CLB như là Borussia Dortmund và AS Roma.

Ngoài Liverpool, rất nhiều CLB hàng đầu châu Âu của giải Premier League và Bundesliga như là Arsenal - Chelsea - Bayern Munich cũng đã từng thể hiện mối quan tâm đến Barcola, nhưng Chelsea với Tân HLV trưởng Xabi Alonso thì đã chuyển hướng mục tiêu.

Barcola đã chơi trọn vẹn 8 trận đấu cho Les Blues ở kỳ FIFA World Cup 2026. Trong đó, anh đã ghi được 3 bàn thắng vào lưới Senegal (Pháp thắng 3-1), Thụy Điển (Pháp thắng 3-0) và Anh (Pháp thua 4-6), trở thành Cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho tuyển Pháp ngay lần đầu tiên hiện diện tại World Cup kể từ thời của Thierry Henry.

Ngoài ra, anh còn có thêm 1 kiến tạo giúp cho Desire Doue ấn định tỷ số 4-1 trong trận đấu Pháp thắng hủy diệt tuyển Na Uy ở vòng đấu bảng. Nhìn chung, màn trình diễn của Barcola ở FIFA World Cup là rất nổi bật và cũng cực kỳ ấn tượng.

Đ.Hg.