PSG đối mặt chướng ngại vật RC Lens tại Ligue 1

Chiến thắng tối thiểu 1-0 của RC Lens trước Paris Saint-Germain tại Siêu Cúp Pháp đã mang lại luồng sinh khí mới. Người hâm mộ Ligue 1 xem Lens như một "kẻ ngáng đường" đầy thú vị.

Ousmane Dembele trong trận tranh Siêu cúp châu Âu (Ảnh: THX)

Tuy nhiên, đứng trước gã khổng lồ PSG vừa bảo vệ thành công ngôi vô địch UEFA Champions League và liên tục tái đầu tư mạnh mẽ, liệu cuộc đua giành danh hiệu Ligue 1 có thực sự xuất hiện những biến cố bất ngờ?

Tín hiệu cạnh tranh từ Lens

Bước vào mùa giải mới, PSG tiếp tục thể hiện vị thế của một thế lực tuyệt đối không chỉ tại Pháp mà còn trên bản đồ bóng đá châu Âu. Sau chiến tích bảo vệ thành công chiếc cúp bạc UEFA Champions League danh giá, đội bóng thủ đô Paris không hề dừng lại mà vẫn liên tục chi tiền trên thị trường chuyển nhượng nhằm nâng cấp chiều sâu đội hình.

Dù vậy, thất bại 0-1 trước RC Lens ở trận tranh Siêu Cúp Pháp vừa qua là một lời cảnh báo sớm dành cho HLV Luis Enrique và các ngôi sao PSG. Lens – đội bóng đang nắm giữ danh hiệu Đương kim vô địch Cúp Quốc gia Pháp và Á quân Ligue 1, đã cho thấy sự ngổ ngáo và tính ổn định đáng nể.

Sở hữu tấm vé dự Champions League, song tiềm lực tài chính hạn chế khiến Lens không thể chi tiêu quá tay trên thị trường chuyển nhượng. Đội bóng cũng trải qua biến động lớn ở vị trí thuyền trưởng khi nói lời chia tay HLV Pierre Sage để bổ nhiệm HLV Dino Toppmoller.

Điểm nhấn của Lens nằm ở chính sách chuyển nhượng được L'Équipe tán dương là hiệu quả. Ở chiều đi, Lens tạo ra kỷ lục chuyển nhượng khi bán tiền vệ Mamadou Sangare cho Brentford với giá 48 triệu EUR (vượt qua kỷ lục 40 triệu EUR của Lois Openda sang RB Leipzig năm 2023).

Bên cạnh đó, Facundo Medina, Anass Zaroury cùng dàn cựu binh như Allan Saint-Maximin, Malang Sarr, Wesley Said và Adrien Thomasson cũng rời đội. Tổng số tiền thu về vượt mốc 70 triệu EUR. Còn ở chiều về, Lens bỏ ra khoảng 26 triệu EUR cho những Yacine Titraoui (Charleroi), Michal Skoras (Gent), Saud Abdulhamid (AS Roma) và Michael Cuisance (Hertha Berlin).

Đội bóng cũng mượn thành công tiền đạo trẻ Franjo Ivanovic từ Benfica (vượt qua sự cạnh tranh từ Lazio) và chiêu mộ cựu binh Thorgan Hazard theo dạng chuyển nhượng tự do.

Niềm tin đặt vào Lens càng có cơ sở khi các đại gia cựu trào Ligue 1 đều đang gặp khủng hoảng riêng. Olympique Marseille phải thanh lọc lực lượng mạnh mẽ sau mùa giải thất vọng.

Họ chia tay chân sút chủ lực Mason Greenwood, lão tướng Aubameyang và Benjamin Pavard, đồng thời sẽ còn kỳ vọng bán tiếp đội trưởng Hojbjerg hay đội phó Balerdi để đáp ứng Luật Công bằng Tài chính (FFP).

Với Olympique Lyon, họ hoạt động rất tích cực khi chiêu mộ Lois Openda từ Juventus cùng các tân binh tiềm năng như Bistrup, Duranville, Kamara, Athekame. Tuy nhiên, áp lực tài chính vẫn buộc họ phải bán tài năng trẻ Afonso Moreira cho Leverkusen với giá gần 40 triệu EUR và sẽ còn những cầu thủ rời Lyon cho đến cuối kỳ chuyển nhượng.

Trong khi đó, Lille với những đầu tư không đáng kể, chưa từng được đánh giá cao ở sự ổn định và khả năng đua vô địch đường dài.

PSG vẫn là ước mơ khó lật đổ?

Viễn cảnh cho cuộc đua vô địch Ligue 1 vẫn đứng trước nguy cơ buồn tẻ bởi sự thống trị tuyệt đối của PSG, đội bóng vừa bảo vệ thành công chức vô địch Champions League và liên tục tái đầu tư mạnh tay.

Vấn đề lớn nhất của phần còn lại Ligue 1 chính là tính ổn định. Lens có thể thăng hoa trong từng thời điểm, nhưng duy trì phong độ suốt mùa giải để thực sự hạ bệ PSG vẫn là bài toán vô cùng gian nan. Khi mà PSG mùa này đã dành cả hè 2026 để nâng cấp chiều sâu đội hình bằng những tân binh, trong khi lực lượng chủ chốt còn trên đỉnh phong độ.

Có thể giành những kết quả tích cực liên tiếp, thậm chí còn đánh bại cả PSG, nhưng lại ngã ngựa khỏi mục tiêu Champions League và trải qua khủng hoảng ngay trong mùa giải, đó là những gì Olympique Marseille từng nếm trải mùa trước.

Vì vậy, thay vì đặt kỳ vọng cao vào Lens như đối trọng cho danh hiệu Ligue 1 với PSG, giới mộ điệu bóng đá Pháp vẫn tin hơn rằng đây là chướng ngại tiềm năng cho gã khổng lồ thủ đô để tạo nên mùa giải giàu sức hút hơn.

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QUANG ANH