Luật của Premier League gây tranh cãi: Arteta bối rối

HLV Mikel Arteta bối rối trước quyết định gây tranh cãi về quả phạt đền bị từ chối của Arsenal.

Arsenal ngạc nhiên trước quyết định không thổi phạt đền cho Arsenal. Ảnh: THX

HLV Mikel Arteta tỏ ra ngạc nhiên và khó hiểu khi Arsenal không được hưởng phạt đền trong trận thắng Hull City 1-0 ở vòng 10 Premier League, dù VAR yêu cầu trọng tài xem lại tình huống hậu vệ Nobel Mendy kéo áo Kai Havertz.

Tình huống gây tranh cãi diễn ra vào cuối hiệp một, khi trọng tài Farai Hallam được VAR đề nghị kiểm tra lại pha bóng trên màn hình bên ngoài đường biên. Nobel Mendy bị xác định có hành vi kéo áo tiền đạo Kai Havertz trong vòng cấm.

Tuy nhiên, sau khi xem lại tình huống, trọng tài quyết định không cho Arsenal hưởng phạt đền vì cho rằng Havertz đã rơi vào thế việt vị.

Arteta bối rối và ngạc nhiên

Quyết định này khiến ban huấn luyện Arsenal bất ngờ, bởi theo cách hiểu về luật việt vị, việc một cầu thủ đang ở vị trí việt vị bị đối phương phạm lỗi trước khi tham gia chơi bóng có thể được xem xét theo hướng khác.

Arteta cho biết ông cảm thấy bối rối trước cách xử lý của tổ trọng tài.

“Tôi rất ngạc nhiên. Khi trọng tài được yêu cầu xem lại tình huống trên màn hình, những người trên băng ghế dự bị nói với tôi đó rõ ràng là một quả phạt đền, bởi đã có hành vi kéo người”, nhà cầm quân của Arsenal chia sẻ.

Ông nói thêm: “Tôi vừa được thông báo họ quyết định không cho hưởng phạt đền vì vị trí xuất phát của Kai có vẻ như đã việt vị”.

Arteta thừa nhận chưa hiểu rõ cách giải thích của trọng tài và hy vọng các cơ quan chức năng sẽ sớm làm rõ để mọi người có thể hiểu chính xác quy định được áp dụng.

Sự bối rối của chiến lược gia người Tây Ban Nha xuất phát từ quy định việt vị, trong đó nêu rõ: nếu một cầu thủ đang ở vị trí việt vị di chuyển về phía bóng với ý định chơi bóng và bị đối phương phạm lỗi trước khi chạm bóng, cố gắng chơi bóng hoặc tranh chấp bóng với đối thủ, lỗi vi phạm sẽ được xử lý theo hành vi phạm lỗi xảy ra trước đó.

Trung tâm thông tin trận đấu Ngoại hạng Anh, đơn vị cung cấp thông tin trực tiếp từ VAR Hub, sau đó đã giải thích quyết định trên mạng xã hội Twitter.

Theo thông tin được đăng tải, VAR đề nghị trọng tài xem lại tình huống để xác định Arsenal có được hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi của Mendy với Havertz hay không. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, tổ trọng tài xác định Havertz đã ở vị trí việt vị.

Arsenal đánh bại Hull City để giữ vững ngôi đầu bảng.

Quyết định gây tranh cãi

Đáng chú ý, cách áp dụng quy định này từng gây tranh cãi vì không có sự thống nhất trong những tình huống tương tự ở các mùa giải gần đây.

Mùa trước, Brentford từng được hưởng phạt đền trong trận đấu với Leeds, nhưng VAR đã can thiệp vì cầu thủ của Brentford bị xác định ở vị trí việt vị.

Trong một tình huống khác cũng ở mùa trước, Newcastle vẫn được hưởng phạt đền sau khi VAR kiểm tra lại pha bóng trong trận gặp Bournemouth, mặc dù cầu thủ liên quan đã ở vị trí việt vị.

Dù tranh cãi về trọng tài, Arsenal cuối cùng vẫn giành trọn ba điểm nhờ bàn thắng của Martin Odegaard ở phút 72.

Chiến thắng giúp Arsenal tiếp tục dẫn đầu Premier League sau khi thắng 9 trong 10 trận mở màn, giành 27 điểm, hơn đội xếp thứ hai là Man City đến 6 điểm. Đây cũng là trận giữ sạch lưới thứ bảy của đội bóng trong chuỗi trận này.

Arteta bày tỏ sự hài lòng: “Tôi rất vui với chiến thắng này, bởi bước vào kỳ nghỉ quốc tế sau một chiến thắng luôn là một trong những điều tuyệt vời nhất đối với HLV và cầu thủ”.

Đánh giá về màn trình diễn của đội nhà, ông thầy người Tây Ban Nha cho rằng Arsenal là đội chơi tốt hơn và tạo ra đủ cơ hội để ghi nhiều bàn thắng hơn.

Ở chiều ngược lại, thất bại khiến Hull kéo dài chuỗi tám trận liên tiếp không thắng tại Premier League và hiện đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng.

Dù vậy, HLV Sergej Jakirovic của Hull vẫn tự hào về màn trình diễn của các học trò, đặc biệt là khả năng phòng ngự trước đội bóng đang dẫn đầu giải đấu.

Tranh cãi quanh tình huống của Kai Havertz một lần nữa cho thấy tính phức tạp trong việc áp dụng luật việt vị và sự cần thiết của những lời giải thích minh bạch từ tổ trọng tài.

VAR được kỳ vọng giúp bóng đá giảm thiểu sai sót, nhưng nếu những tình huống tương tự được xử lý khác nhau, công nghệ này có thể khiến người hâm mộ và các đội bóng thêm hoài nghi.

Với Arsenal, chiến thắng vẫn là điều quan trọng nhất trong cuộc đua tại Premier League. Tuy nhiên, việc đứng đầu bảng không đồng nghĩa đội bóng có thể bỏ qua những vấn đề liên quan đến tính nhất quán trong các quyết định trọng tài. Sự công bằng và minh bạch cần được bảo đảm cho tất cả các đội bóng.

PHẠM QUANG