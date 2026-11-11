Cờ tướng Việt Nam thi đấu tự tin ở giải đồng đội thế giới

Các kỳ thủ cờ tướng Việt Nam đang tranh tài giải vô địch đồng đội thế giới mở rộng 2026 tại Singapore với mục tiêu có kết quả cao nhất.

Đội tuyển cờ tướng Việt Nam tham dự giải thế giới tại Singapore. Ảnh: VXF

Năm nay, Singpaore là chủ nhà 3 giải quốc tế quan trọng gồm vô địch đồng đội thế giới mở rộng 2026, vô địch trẻ thế giới 2026 và vô địch cờ nhanh thế giới 2026 từ ngày 10 tới 15-11.

Đội hình cờ tướng Việt Nam góp mặt tại giải có Nguyễn Minh Nhật Quang, Nguyễn Hoàng Yến, Đàm Thị Thùy Dung, Lại Quỳnh Tiên, Phan Huy Hoàng, Đinh Trần Thanh Lam và Lại Lý Huynh.

Trong đó, kỳ thủ Lại Lý Huynh thi đấu vô địch cờ nhanh thế giới từ ngày 14 tới 15-11 và không góp mặt trong đội hình đấu vô địch đồng đội thế giới mở rộng 2026.

Các kỳ thủ Việt Nam đã dự vòng 1 vô địch đồng đội thế giới mở rộng 2026. Trong cuộc đấu này, kỳ thủ nam Việt Nam đã tự tin giành chiến thắng quan trọng trước đội Đức 1. Đội hình thi đấu của chúng ta lần lượt gồm Nguyễn Minh Nhật Quang, Phan Huy Hoàng, Diệp Khai Nguyên.

Đội cờ tướng nữ Việt Nam với Nguyễn Hoàng Yến, Đàm Thị Thùy Dung đã có chiến thắng trong trận đầu trước đội Singapore 2.

Hôm nay 11-11, các đội bước vào vòng 2 và vòng 3 của giải. Đội nam Việt Nam sẽ gặp Macau (Trung Quốc), còn đội nữ Việt Nam sẽ gặp Đức.

Các đội sẽ thi đấu 7 vòng tại giải lần này để tìm ra nhà vô địch bảng nam và bảng nữ.

Sau nội dung đồng đội, giải Vô địch cờ nhanh thế giới 2026 sẽ bắt đầu với lượt vòng tròn ngày 14-11, sau đó là lượt đấu loại trực tiếp ngày 15-11. Lại Lý Huynh được chờ đợi giành HCV trong giải năm nay.

MINH CHIẾN