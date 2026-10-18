Cờ tướng Việt Nam lỡ hẹn ngôi vô địch cờ tướng tại Trung Quốc

Giải cờ tướng danh giá Nhất đới Nhất lộ 2026 tại Thành Đô (Trung Quốc) khép lại nhưng không có ngôi vô địch dành cho các kỳ thủ Việt Nam tại ngày cuối 18-10.

Kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo (áo trắng) của cờ tướng Việt Nam thi đấu tại Trung Quốc lần này. Ảnh: VXF

Ba kỳ thủ Việt Nam gồm Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo và Nguyễn Hoàng Yến đều không thể góp mặt ở trận chung kết giải cờ tướng Nhất đới Nhất lộ 2026.

Trong đó, Nguyễn Thành Bảo thi đấu cùng Lâm Tiến Cường (Indonesia), giành hạng 5 chung cuộc. Đây cũng là thành tích tốt nhất của các kỳ thủ Việt Nam tại giải. Nguyễn Hoàng Yến kết hợp cùng Mạnh Phồn Duệ (Trung Quốc) xếp hạng 6, trong khi Lại Lý Huynh và đồng đội Phương Nghị (Italy) đứng hạng 12.

Ở trận chung kết, cặp Lưu Bách Hoành (Trung Quốc) - Ngô Tông Hàn (Singapore) vượt qua Trình Vũ Đông (Trung Quốc) - Lâm Gia Hân (Hong Kong, Trung Quốc) để giành chức vô địch cùng phần thưởng 200.000 nhân dân tệ (gần 700 triệu đồng).

Giải quy tụ 32 kỳ thủ, chia thành 16 đôi tranh tài theo thể thức phối hợp, mỗi đội gồm hai kỳ thủ thay phiên nhau thực hiện từng nước đi trong ván đấu.

MINH CHIẾN