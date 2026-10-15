3 hảo thủ Lý Huynh, Thành Bảo, Hoàng Yến đấu giải cờ tướng danh giá tại Trung Quốc

Các kỳ thủ Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo và Nguyễn Hoàng Yến có mặt tranh tài giải cờ tướng Nhất đới Nhất lộ 2026 tại Thành Đô (Trung Quốc).

Kỳ thủ Lại Lý Huynh tiếp tục sang Trung Quốc thi đấu thời điểm hiện tại. Ảnh: VXF

Giải cờ tướng danh giá Nhất đới Nhất lộ 2026 diễn ra tại Thành Đô (Trung Quốc) từ ngày 15-10 tới 19-10 thi đấu theo thể thức đôi. Đại diện cờ tướng Việt Nam góp mặt Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo và Nguyễn Hoàng Yến sẽ tìm thành tích tốt nhất trước các kỳ thủ chủ nhà Trung Quốc.

Theo quy định, Ban tổ chức mời góp mặt 32 kỳ thủ hàng đầu. Từ đó, bộ phận chuyên môn sẽ bốc thăm ghép 1 kỳ thủ Trung Quốc với 1 kỳ thủ khách mời để thành 1 đội vào thi đấu. Hai kỳ thủ trong cùng 1 đội sẽ thay phiên nhau thực hiện mỗi nước đi trong ván đấu.

Các đội sẽ đấu tích điểm, sau đó chọn ra đội số 1 có điểm cao nhất nhận ngôi vô địch. Trong giải năm nay, ngoài cờ tướng chủ nhà Trung Quốc, Việt Nam là 1 trong 17 đội được mời tham gia.

Ngoài nội dung đôi với phần thưởng cho cặp vô địch là 200.000 nhân dân tệ (gần 700 triệu đồng), giải còn thi đấu cá nhân cờ nhanh. Đây là nội dung sẽ lấy kết quả làm căn cứ phân hạng trước bốc thăm xếp cặp đôi thi đấu.

Kỳ thủ Lại Lý Huynh vừa dự Giải vô địch châu Á 2026 nhưng chỉ đạt hạng 4 cá nhân nam. Đây là kết quả chưa làm hài lòng người hâm mộ. Tuy nhiên ở Thành Đô (Trung Quốc) lần này, Lại Lý Huynh vẫn là 1 trong những kỳ thủ quốc tế được chủ nhà Trung Quốc chú ý.

Theo lịch thi đấu, các ván cờ nhanh cá nhân sẽ diễn ra từ 15-10 tới 16-10. Nội dung đôi chính thức tranh tài từ 17-10 tới 19-10. Ba kỳ thủ Lý Huynh, Thành Bảo và Hoàng Yến tới Trung Quốc ngày 14-10.

MINH CHIẾN