Olympic trẻ 2026: Thầy tâm huyết, trò giành thành tích cao

Kình ngư trẻ Dương Văn Hoàng Quy lần đầu giành HCB Olympic trẻ thế giới, thành quả từ nỗ lực thi đấu của VĐV và sự chuẩn bị tận tâm của ban huấn luyện.

Dương Văn Hoàng Quy và HLV Võ Thái Nguyên tại Olympic trẻ 2026. Ảnh: MINH MINH

Năm 2026 đánh dấu bước tiến đáng nhớ trong sự nghiệp của Dương Văn Hoàng Quy. Kình ngư trẻ tiếp tục được tập huấn cùng đội tuyển bơi quốc gia, đồng thời giành suất tham dự hai đấu trường lớn là Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) và Olympic trẻ 2026.

Trong khoảng 5 năm trở lại đây, Hoàng Quy được xem là một trong những VĐV nam có sự tiến bộ chuyên môn đáng ghi nhận. Để đạt được kết quả hiện tại, kình ngư đã trải qua quá trình rèn luyện bài bản với sự đồng hành của ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam và các HLV tại Trung tâm TDTT Quốc phòng 4, đơn vị chủ quản của anh.

HLV Võ Thái Nguyên, người trực tiếp phụ trách chuyên môn Hoàng Quy tại Olympic trẻ 2026, chia sẻ: “Ban huấn luyện đã tính toán kỹ các thông số chuyên môn của Hoàng Quy qua từng đợt tập huấn, tập luyện. Chúng tôi đặt mục tiêu giúp VĐV cải thiện thành tích qua mỗi vòng bơi. Kết quả đạt được phản ánh đúng năng lực và quá trình nỗ lực của Hoàng Quy. Chúc mừng em đã giành huy chương tại kỳ Olympic trẻ đầu tiên trong sự nghiệp”.

Ngay từ khi bắt đầu tập bơi, Hoàng Quy đã được các nhà tuyển trạch Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 đánh giá có tố chất phát triển ở những cự ly đòi hỏi sức mạnh và tốc độ. Tuy nhiên, năng khiếu chỉ là khởi đầu. Kình ngư trẻ phải trải qua quá trình rèn thể lực, hoàn thiện kỹ thuật dưới nước và tập luyện chuyên môn trên cạn với cường độ cao.

Đội tuyển bơi Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tại Olympic trẻ 2026. Ảnh: MINH MINH

Các HLV Nguyễn Hoàng Vũ, Võ Thái Nguyên, Nguyễn Tiến Hùng và Trần Phi Liếp đều đánh giá cao tinh thần học hỏi, khả năng tiếp thu và điều chỉnh kỹ thuật của Hoàng Quy. Những thành tích quốc tế của anh là kết quả từ quá trình đào tạo bài bản, với sự đồng hành của các HLV trong nước. Theo HLV Võ Thái Nguyên, sự thấu hiểu giữa thầy và trò là yếu tố quan trọng giúp VĐV tiến bộ và đạt thành tích tốt.

Trước khi giành HCB Olympic trẻ 2026, Hoàng Quy từng đoạt HCV 200m bướm nam tại Giải vô địch nhóm tuổi châu Á 2026 ở Thái Lan với thành tích 2’00”42. Kết quả này góp phần giúp kình ngư đạt chuẩn tham dự Olympic trẻ theo quy định của Liên đoàn Thể thao dưới nước quốc tế (FINA).

Khi Hoàng Quy được trao suất dự ASIAD 20, lựa chọn này từng nhận một số ý kiến nghi ngại về chuyên môn. Tuy nhiên, ban huấn luyện vẫn tin tưởng vào tiềm năng của kình ngư trẻ và xem đây là cơ hội tích lũy kinh nghiệm ở đấu trường lớn. Tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), Hoàng Quy thi đấu 3 nội dung, trong đó lọt vào chung kết 200m bướm nam và xếp hạng 8 với thành tích 1’59”15.

Ngày 7-11, Hoàng Quy trở về nước, tiếp tục chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần X-2026. Với phong độ hiện tại, kình ngư trẻ được kỳ vọng cạnh tranh HCV ở các cự ly bơi bướm.

MINH CHIẾN