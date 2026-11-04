Olympic trẻ 2026: Lê Hoàng giành HCB đầu tiên cho Việt Nam

Nguyễn Khắc Lê Hoàng thể hiện bài thái cực quạt quyết định kết quả chung cuộc. Ảnh: MINH MINH

Tối khuya ngày 3-11 theo giờ Việt Nam, tin vui tới với Đoàn thể thao Việt Nam khi tuyển thủ wushu Nguyễn Khắc Lê Hoàng hoàn thành 2 bài thi thái cực quyền và thái cực quạt để đạt tổng điểm 18,692 giành HCB.

Tại chung kết thái cực quyền, Lê Hoàng có 9,346 điểm xếp vị trí thứ 3 trong khi ở chung kết thái cực quạt đạt 9,346 điểm giữ vị trí thứ 2. Tổng hợp thành tích 2 bài thi, Nguyễn Khắc Lê Hoàng đạt hạng nhì chung cuộc.

Giành HCV nội dung là Poon Hao Ran (Hongkong, Trung Quốc) với tổng 18,720 điểm, HCĐ thuộc về Shiki Kawamura (Nhật Bản) với 18,663 điểm.

Để góp mặt chung kết, Nguyễn Khắc Lê Hoàng đã phải dự 2 lượt vòng loại (gồm 12 VĐV) qua đó đạt điểm xuất sắc để có mặt trong 8 tuyển thủ tham dự vòng đấu quyết định tranh huy chương.

Môn wushu lần đầu được đưa vào chương trình Olympic trẻ thế giới. Tại Senegal năm nay, Ban tổ chức chỉ tranh tài các nội dung dành cho taolu (biểu diễn).

Nguyễn Khắc Lê Hoàng từng giành HCV tại Giải thái cực quyền thế giới 2026. Ảnh: MINH MINH

Nguyễn Khắc Lê Hoàng là tuyển thủ Việt Nam duy nhất có suất thi đấu môn wushu tại Olympic trẻ 2026. Trước khi dự giải đấu này, nam tuyển thủ từng giành HCV tại Giải thái cực quyền vô địch thế giới 2026 tổ chức ở Bulgaria. Vì vậy, nam tuyển thủ đã được trao suất góp mặt Olympic trẻ 2026.

Nguyễn Khắc Lê Hoàng 18 tuổi, được trưởng thành từ tuyển chọn, huấn luyện cơ bản tại Thể thao Phú Thọ.

Như vậy tạm thời Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 1 HCB qua các môn thi đấu tính tới ngày 3-11 tại Olympic trẻ 2026.

Tại ngày 3-11, tuyển thủ Nguyễn Thúy Hiền đã vào chung kết 100m ếch nữ môn bơi nhưng chỉ về đích hạng 6 (1’12”66).

MINH CHIẾN