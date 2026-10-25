Á quân wushu ASIAD 20 Đinh Văn Tâm có nguy cơ vắng mặt ở giải Đại hội

Võ sĩ wushu Đinh Văn Tâm đứng trước khả năng phải sớm chia tay Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 do chấn thương chưa kịp bình phục.

Tuyển thủ Đinh Văn Tâm (giữa) gặp chấn thương tại ASIAD 20 nên khó có thể dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Theo tìm hiểu của SGGP, tuyển thủ Đinh Văn Tâm đã được kiểm tra chấn thương sau ASIAD 20 và bác sĩ chẩn đoán bị đứt bán phần dây chằng chéo đầu gối. Đây là chấn thương nghiêm trọng nên VĐV tránh vận động và có phác đồ điều trị phù hợp giúp hồi phục nhưng cần thời gian kéo dài.

Với chấn thương này, Đinh Văn Tâm sẽ khó tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sắp khởi tranh chính thức vào tháng 11. Võ sĩ này đang là gương mặt trọng điểm của đoàn thể thao Quảng Ngãi.

Tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), Đinh Văn Tâm thua đối thủ Ou Jiaming (Trung Quốc) tại chung kết hạng cân 56kg nam, nhận HCB. Anh được điều trị hồi phục chấn thương theo các quy định đã được ban hành dành cho thi đấu thể thao.

Môn wushu tại Đại hội năm nay đưa vào thi đấu 30 nội dung gồm 19 bộ huy chương taolu (biểu diễn), 11 bộ huy chương sanda (đối kháng) ở Thành phố Đồng Nai. Võ sĩ tham dự đối kháng phải có tuổi từ 17 tới 40, áp dụng Luật thi đấu wushu do Tổng cục TDTT (nay là Cục TDTT Việt Nam) ban hành năm 2020 và Luật thi đấu wushu quốc tế hiện hành.

Theo dự kiến, ngoại trừ trường hợp Đinh Văn Tâm, các võ sĩ wushu vừa dự ASIAD 20 đều được đơn vị chủ quản đăng ký tiếp tục thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

MINH CHIẾN