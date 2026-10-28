Tuyển thủ wushu Dương Thúy Vi giải nghệ sau Đại hội

Nữ tuyển thủ nhiều kinh nghiệm Dương Thúy Vi xác định Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp.

Tuyển thủ Dương Thúy Vi của thể thao Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dương Thúy Vi vừa cho biết, cô sẽ quyết định giải nghệ khi khép lại thi đấu Đại hội vào tháng 11.

Môn wushu năm nay sẽ tổ chức tại Nhà thi đấu TDTT Thành phố Đồng Nai từ ngày 22 tới 30-11.

Dương Thúy Vi vừa giành HCĐ tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Nhật Bản và tuyển thủ được đoàn thể thao Hà Nội tiếp tục đăng ký dự giải quốc gia này.

Trong sự nghiệp, Dương Thúy Vi giành đầy đủ thành tích HCV tại Giải vô địch quốc gia, HCV vô địch thế giới, HCB vô địch châu Á, Cúp thế giới, Cúp châu Á và HCV tại ASIAD 17-2014, HCV World Games 2022.

Với đấu trường ASIAD, Dương Thúy Vi liên tiếp có huy chương từ năm 2014 tới 2026.

Dương Thúy Vi giành HCĐ tại ASIAD 20 vừa qua. Ảnh: TRỌNG HIẾU

Năm nay Dương Thúy Vi bước vào tuổi 33. Cô là thành viên lớn tuổi nhất trong các VĐV wushu Việt Nam đã dự ASIAD 20 mới đây.

Dương Thúy Vi cho biết, mục tiêu của cô sẽ làm công tác huấn luyện sau khi giải nghệ. Với thành tích HCV tại ASIAD 17-2014, Dương Thúy Vi được ngành thể thao Hà Nội đặc cách tuyển dụng biên chế viên chức thời điểm trên.

Trước khi rời sàn đấu, Dương Thúy Vi đặt mục tiêu giành HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Cô giữ sở trường biểu diễn (taolu) các bài thương thuật và kiếm thuật.

Môn wushu tổ chức thi đấu 30 bộ huy chương trong đó có 19 nội dung taolu (biểu diễn) và 11 nội dung sanda (đối kháng). VĐV đăng ký dự đối kháng quy định trong nhóm tuổi từ 17 đến 40.

MINH CHIẾN