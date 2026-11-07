Kình ngư Dương Văn Hoàng Quy ghi dấu ấn ở Olympic trẻ

Kình ngư trẻ Dương Văn Hoàng Quy hoàn thành mục tiêu giành huy chương cho đội tuyển bơi Việt Nam tại Senegal lần này.

Dương Văn Hoàng Quy có tấm HCB quý giá. Ảnh: MINH MINH

Đội tuyển bơi Việt Nam đã khép lại chương trình thi đấu tại Olympic trẻ 2026 bằng tấm HCB ở nội dung 200m bướm nam của kình ngư Dương Văn Hoàng Quy. Thành tích này được xác lập trong lượt bơi chung kết diễn ra rạng sáng 7-11 (giờ Việt Nam), đánh dấu kết quả đáng ghi nhận của bơi lội Việt Nam tại đại hội.

“Đây là kết quả từ quá trình chuẩn bị chuyên môn của VĐV và toàn đội. Xin chúc mừng Hoàng Quy đã hoàn thành nhiệm vụ”, HLV Võ Thái Nguyên chia sẻ từ Senegal.

Ở nội dung 200m bướm nam, Hoàng Quy giành quyền góp mặt trong lượt bơi chung kết cùng 7 kình ngư có thành tích tốt nhất vòng loại. Đại diện Việt Nam được xếp thi đấu ở làn bơi số 6, bước vào cuộc cạnh tranh huy chương với những đối thủ trẻ hàng đầu tại đại hội.

Kình ngư trẻ Hoàng Quy chạm đích thứ 2 với kết quả 2’00”32, nhận HCB. Vô địch là Ali Zain (Ai Cập) với kết quả 1’57”88 còn HCĐ là Pegu Tirthank (Ấn Độ, 2’01”25). Kỷ lục trẻ thế giới của cự ly là 1’53”79 chưa bị xô đổ tại cuộc thi đấu năm nay.

Hoàng Quy và Thúy Hiền tại Olympic trẻ 2026. Ảnh: MINH MINH

Ban huấn luyện cho biết Hoàng Quy đã có sự chuẩn bị kỹ về thể lực trước khi bước vào thi đấu. Nhận định cơ hội tranh chấp huy chương khá khả quan khi các đối thủ đến từ châu Âu và Mỹ không góp mặt, HLV Võ Thái Nguyên đã xây dựng phương án chiến thuật phù hợp, giúp kình ngư Việt Nam phát huy tốc độ và giành HCB.

Đây là lần đầu Dương Văn Hoàng Quy tham dự Olympic trẻ và cũng là lần đầu giành huy chương tại đại hội. Với 2 HCB, đoàn thể thao Việt Nam tạm xếp hạng 38 trên bảng tổng sắp.

Tại lần gần nhất thi đấu Olympic trẻ 2018 tại Argentina, đội tuyển bơi Việt Nam giành HCV của Nguyễn Huy Hoàng. Năm nay, đội có Dương Văn Hoàng Quy, Nguyễn Thúy Hiền góp mặt và hoàn thành chỉ tiêu 1 HCB chung cuộc. Sau giải này, họ sẽ tiếp tục dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

MINH CHIẾN