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Olympic trẻ 2026: Việt Nam tăng quân, quyết săn huy chương

SGGPO

Các thành viên tiếp theo của Đoàn thể thao Việt Nam lên đường sang Dakar (Senegal) để chuẩn bị cho hành trình thi đấu Olympic trẻ 2026.

VĐV Lò Thị Hồng của môn vật bãi biển lên đường sang Senegal tranh tài. Ảnh: MINH MINH
VĐV Lò Thị Hồng của môn vật bãi biển lên đường sang Senegal tranh tài. Ảnh: MINH MINH

Ngày 3-11, các tuyển thủ vật bãi biển, taekwondo, xe đạp và điền kinh Việt Nam lên đường sang Senegal tham dự Olympic trẻ 2026.

6 VĐV gồm Phạm Văn Dương, Lò Thị Hồng, Hà Lý Quý Bảo, Nguyễn Trương Nhật Huy, Nguyễn Khang Hà My và Đặng Thị Hường dự kiến có mặt ngày 4-11, hội quân cùng các thành viên đội tuyển wushu, bơi và cầu lông đã sang thi đấu trước đó.

Olympic trẻ 2026 kéo dài đến ngày 13-11, với các VĐV Việt Nam tranh tài đến ngày cuối cùng. Sau giải, một số tuyển thủ sẽ trở về chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Tại Olympic trẻ 2018 ở Argentina, Việt Nam giành 2 HCV của Ngô Sơn Đỉnh (cử tạ), Nguyễn Huy Hoàng (bơi) và 1 HCB của Nguyễn Thị Thu Trang (cử tạ). Với 10 VĐV góp mặt lần này, đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương tại sự kiện thể thao quốc tế cuối cùng trong năm 2026.

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MINH CHIẾN

Từ khóa

Olympic trẻ 2026 vật bãi biển Đoàn thể thao Việt Nam taekwondo bơi điền kinh Thể thao Việt Nam

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