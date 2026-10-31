Hôm nay 31-10, khai mạc Olympic trẻ 2026 tại Senegal: Chờ các VĐV Việt Nam thể hiện tài năng

Từ đường đua xanh đến thảm đấu wushu, Nguyễn Thúy Hiền và Nguyễn Khắc Lê Hoàng mang theo kỳ vọng của thể thao Việt Nam ở Olympic trẻ 2026 tại TP Dakar, giành huy chương ở sân chơi thế giới.

Đường đua xanh khắc nghiệt của Thúy Hiền

Ở tuổi 17, VĐV Nguyễn Thúy Hiền đã có những dấu ấn đáng chú ý trong sự nghiệp. Từ tấm HCV 50m tự do tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022 đến HCĐ 100m tự do tại SEA Games 2023, nữ kình ngư từng bước tích lũy kinh nghiệm ở những sân chơi có chất lượng chuyên môn cao. Tấm vé dự Olympic trẻ 2026 là cột mốc tiếp theo trong hành trình trưởng thành của cô.

Kình ngư Nguyễn Thúy Hiền được kỳ vọng tiếp tục khẳng định tài năng tại Olympic trẻ Dakar 2026 ở Senegal. Ảnh: TÂM MINH

Dấu ấn gần nhất của Thúy Hiền đến từ Giải vô địch bơi nhóm tuổi trẻ châu Á 2026, nơi cô giành 3 HCV cá nhân. Đáng chú ý, thành tích 1 phút 10 giây 27 nội dung 100m ếch nữ giúp cô phá kỷ lục quốc gia. Kết quả này cho thấy khả năng phát triển chuyên môn của kình ngư sinh năm 2009, dù nội dung cô tranh tài tại Dakar là 100m tự do nữ.

Trước ngày lên đường, Thúy Hiền cùng đồng đội Dương Văn Hoàng Quy đã được tập huấn dài ngày tại Trung Quốc nhằm nâng cao kỹ thuật và tích lũy kinh nghiệm. Theo lịch thi đấu, Thúy Hiền bắt đầu tranh tài vào ngày 1-11 ở nội dung 100m tự do nữ.

Lịch sử bơi Việt Nam tại Olympic trẻ là điểm tựa tinh thần cho thế hệ hiện tại. Nguyễn Thị Ánh Viên từng giành HCV 200m hỗn hợp nữ năm 2014, còn Nguyễn Huy Hoàng vô địch 800m tự do nam năm 2018. Tuy nhiên, thành tích của những người đi trước không thể thay thế phần việc của Thúy Hiền. Cô cần tạo dấu ấn bằng phong độ của chính mình.

Khát vọng khẳng định năng lực

Trong khi đó, võ sĩ Nguyễn Khắc Lê Hoàng sẽ thi đấu nội dung thái cực quyền nam tại kỳ Olympic trẻ mà wushu lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu chính thức.

Tại giải vô địch thái cực quyền thế giới năm 2026, anh giành 1 HCV và 2 HCĐ. Trước đó, anh cũng đoạt HCV tại giải vô địch wushu trẻ thế giới cùng năm. Những kết quả ấy cho thấy, Lê Hoàng đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và hướng tới một màn trình diễn đáng chú ý tại Senegal.

Nội dung thái cực quyền nam tại Dakar gồm 2 bài thi: thái cực quyền và thái cực kiếm. Kết quả chung cuộc được xác định từ tổng điểm 2 phần thi, vì vậy VĐV phải duy trì độ chính xác, sự cân bằng và tính liền mạch xuyên suốt màn trình diễn.

Theo thể thức của môn wushu tại Olympic trẻ, mỗi nội dung có 12 VĐV tham dự. 8 người đạt thành tích tốt nhất ở vòng sơ loại sẽ giành quyền vào chung kết. Với Lê Hoàng, đây là dịp để wushu Việt Nam khẳng định năng lực ở sân chơi thế giới. Lê Hoàng thi đấu từ ngày 1-11; các nội dung wushu diễn ra đến ngày 3-11.

Hai gương mặt, 2 môn thể thao và 2 cách chinh phục thử thách, nhưng Thúy Hiền và Lê Hoàng cùng có nhiều cơ hội trưởng thành từ Olympic trẻ. Sau một lần bước ra thế giới là con đường đủ vững chắc giúp những tài năng hôm nay tiếp tục vươn tới những đấu trường lớn hơn trong tương lai.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic trẻ 2026 với 18 thành viên, trong đó có 10 VĐV, tranh tài ở 7 môn: bơi, vật bãi biển, wushu, taekwondo, xe đạp, cầu lông và điền kinh. Đoàn do ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng Thể thao thành tích cao, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, làm trưởng đoàn.

HƯƠNG THU