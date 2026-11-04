Á quân Olympic trẻ 2026 Lê Hoàng: Niềm tự hào của thể thao đất Tổ

Người làm chuyên môn wushu tại Thể thao Phú Thọ đánh giá gương mặt trẻ Nguyễn Khắc Lê Hoàng có tố chất trở thành VĐV hàng đầu các nội dung thái cực khi được dày công tập luyện, thi đấu.

Nguyễn Khắc Lê Hoàng đã có HCV thế giới năm nay. Ảnh: MINH MINH

Tấm HCB tại Olympic trẻ Dakar 2026 đánh dấu thêm một bước tiến trong sự nghiệp của võ sĩ wushu Nguyễn Khắc Lê Hoàng, tài năng trẻ trưởng thành từ thể thao Phú Thọ.

Chia sẻ từ Senegal, HLV Trịnh Thu Hòa nhận xét: “Đây là kết quả phản ánh đúng năng lực của Lê Hoàng. VĐV có kỹ thuật tốt với bài thái cực quạt nên tổng điểm đạt được đủ giúp em giành vị trí thứ nhì”.

Lê Hoàng được đào tạo các kỹ thuật thái cực quyền tại Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Phú Thọ. Có mẹ là HLV Lê Thị Quỹ công tác tại trung tâm, anh sớm làm quen với môi trường tập luyện và được gia đình ủng hộ theo đuổi wushu.

Gần 8 năm gắn bó với môn võ này, Lê Hoàng trải qua nhiều giai đoạn khổ luyện, chinh phục những động tác khó, đòi hỏi sự chính xác, dẻo dai và khả năng kiểm soát cơ thể. Những buổi tập đến rớm máu đã góp phần tôi luyện bản lĩnh của võ sĩ trẻ.

Năm 2024, Lê Hoàng từng giành 2 HCV ở nội dung thái cực quyền 24 thức và thái cực kiếm 32 thức tại giải vô địch thế giới ở Singapore. Theo HLV Chu Mạnh Cường, khả năng tiếp thu kỹ thuật và cảm nhận động tác tốt hơn nhiều bạn đồng trang lứa là lợi thế nổi bật của võ sĩ này.

Được thể thao Phú Thọ xác định là một trong những VĐV trọng điểm, Lê Hoàng tiếp tục nhận sự đầu tư để phát triển chuyên môn. Tấm HCB Olympic trẻ 2026 là phần thưởng xứng đáng cho hành trình bền bỉ ấy, đồng thời mở ra kỳ vọng mới đối với tài năng trẻ của wushu Việt Nam.

Nguyễn Khắc Lê Hoàng (hàng sau, thứ 2 từ trái qua) cùng các gương mặt triển vọng nội dung thái cực của wushu Việt Nam. Ảnh: MINH MINH

Trước khi tuyển thủ sang Senegal, Ban huấn luyện Đội tuyển wushu quốc gia chỉ kỳ vọng sẽ nỗ lực đạt kết quả tốt nhất và chưa vội nghĩ thành tích huy chương.

Sinh năm 2008, Nguyễn Khắc Lê Hoàng bước sang tuổi 18 với tương lai rộng mở. Nếu duy trì phong độ, tiếp tục nâng cao kỹ thuật qua các đợt tập huấn cùng đội tuyển wushu quốc gia, võ sĩ trẻ sẽ có thêm cơ hội phát triển và đạt thành tích cao hơn.

Năm 2025, Nguyễn Khắc Lê Hoàng vinh dự được nhận khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất trước thành tích giành 2 HCV tại Giải vô địch thế giới 2024.

MINH CHIẾN